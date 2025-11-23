Рейтинг@Mail.ru
В Республике Сербской открылись участки на досрочных выборах президента
09:39 23.11.2025 (обновлено: 13:02 23.11.2025)
В Республике Сербской открылись участки на досрочных выборах президента
В Республике Сербской открылись участки на досрочных выборах президента - РИА Новости, 23.11.2025
В Республике Сербской открылись участки на досрочных выборах президента
В Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) открылись участки на досрочных выборах президента, правом голоса обладают 1,26 миллиона человек. РИА Новости, 23.11.2025
В Республике Сербской открылись участки на досрочных выборах президента

В Республике Сербской БиГ начались досрочные президентские выборы

БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. В Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) открылись участки на досрочных выборах президента, правом голоса обладают 1,26 миллиона человек.
МВД Республики Сербской БиГ сообщило, что в воскресенье пункты выдачи личных документов будут работать, как и избирательные участки, с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск). Таким образом граждане, у которых срок действия документов истек или они утеряны, смогут их получить и проголосовать. МВД также сообщило о запрете движения грузового транспорта и транспортировки взрывчатых веществ и оружия до 6.00 (8.00 мск) вторника.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Додик не будет участвовать в выборах президента Республики Сербской
28 августа, 16:34
Глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик ранее призвал сограждан участвовать в выборах президента 23 ноября и поддержать кандидатуру бывшего главы МВД Синиши Карана. Уход с поста и участие в волеизъявлении стали для Додика вынужденным шагом, в начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента РС и назначила досрочные выборы.
В субботу Додик заявил в телеэфире, что предложил Карана, потому что тот его соратник и "это будет преемственностью политики".
Суд БиГ в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.
На период между отзывом мандата и выборами парламент РС БиГ утвердил кандидатуру советницы президента Милорада Додика - Аны Тришич-Бабич - на должность временно исполняющей обязанности президента.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Республика Сербская может выйти из БиГ, заявил Додик
4 сентября, 15:26
Всего на пост президента РС БиГ претендуют шесть кандидатов, основная борьба ожидается между Синишей Караном от правящего Союза независимых социал-демократов (СНСД) и Бранко Блануша из оппозиционной Сербской демократической партии (СДС).
Остальные четверо кандидатов: Драган Джоканович из "Союза за новую политику", Никола Лазаревич из "Экологической партии (Республики) Сербской" и два независимых кандидата - Игор Гашевич и Славко Драгичевич.
Выборы в Республике Сербской проводит Центральная избирательная комиссия БиГ, правом голоса обладают 1 264 364 избирателей из них 20,6 голосуют по почте, 258 – в диппредставительствах Вене, Берлине, Белграде и генконсульстве в Мюнхене, остальные на 2 211 участках в РС БиГ и еще 4,7 тысячи избирателей - на дому. Голосование проходит в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск). ЦИК аккредитовал 639 наблюдателей от НКО, политических партий и международных организаций.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Додик призвал сограждан участвовать в выборах президента РС БиГ
9 ноября, 18:15
 
