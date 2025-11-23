В Республике Сербской открылись участки на досрочных выборах президента

БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. В Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) открылись участки на досрочных выборах президента, правом голоса обладают 1,26 миллиона человек.

МВД Республики Сербской БиГ сообщило, что в воскресенье пункты выдачи личных документов будут работать, как и избирательные участки, с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск). Таким образом граждане, у которых срок действия документов истек или они утеряны, смогут их получить и проголосовать. МВД также сообщило о запрете движения грузового транспорта и транспортировки взрывчатых веществ и оружия до 6.00 (8.00 мск) вторника.

Глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик ранее призвал сограждан участвовать в выборах президента 23 ноября и поддержать кандидатуру бывшего главы МВД Синиши Карана. Уход с поста и участие в волеизъявлении стали для Додика вынужденным шагом, в начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента РС и назначила досрочные выборы.

В субботу Додик заявил в телеэфире, что предложил Карана, потому что тот его соратник и "это будет преемственностью политики".

Суд БиГ в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.

На период между отзывом мандата и выборами парламент РС БиГ утвердил кандидатуру советницы президента Милорада Додика - Аны Тришич-Бабич - на должность временно исполняющей обязанности президента.

Всего на пост президента РС БиГ претендуют шесть кандидатов, основная борьба ожидается между Синишей Караном от правящего Союза независимых социал-демократов (СНСД) и Бранко Блануша из оппозиционной Сербской демократической партии (СДС).

Остальные четверо кандидатов: Драган Джоканович из "Союза за новую политику", Никола Лазаревич из "Экологической партии (Республики) Сербской" и два независимых кандидата - Игор Гашевич и Славко Драгичевич.

Берлине, Выборы в Республике Сербской проводит Центральная избирательная комиссия БиГ, правом голоса обладают 1 264 364 избирателей из них 20,6 голосуют по почте, 258 – в диппредставительствах Вене Белграде и генконсульстве в Мюнхене , остальные на 2 211 участках в РС БиГ и еще 4,7 тысячи избирателей - на дому. Голосование проходит в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск). ЦИК аккредитовал 639 наблюдателей от НКО, политических партий и международных организаций.