Болсонару признал, что пытался вскрыть электронный браслет, передает Рейтер
00:31 23.11.2025
Болсонару признал, что пытался вскрыть электронный браслет, передает Рейтер
в мире, бразилия, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару
Жаир Болсонару
Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, который находился под домашним арестом, а в субботу был арестован из-за высокого риска побега, признался в том, что пытался вскрыть электронный браслет на ноге, передает агентство Рейтер со ссылкой на опубликованное видео с его объяснением.
Экс-президент был арестован местной полицией в субботу. В решении судьи отмечалось, что данная мера связана с пятничным призывом сына экс-президента и сенатора Флавио Болсонару провести акцию в поддержку своего отца.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Верховный суд Бразилии отказал Болсонару в домашнем аресте, сообщают СМИ
Вчера, 18:27
"Бывший президент… признался, что использовал паяльник, чтобы вскрыть браслет, но не объяснил, зачем он это сделал", - пишет агентство.
По данным агентства, полицейские обнаружили, что браслет получил существенные повреждения, и заменили его. Впоследствии Болсонару был арестован.
Судья верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис дал адвокатам Болсонару 24 часа, чтобы объяснить это нарушение верховному суду.
Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.
Бывший президент Болсонару был осужден вместе с семью другими высокопоставленными обвиняемыми за действия, направленные против демократического строя. Обвиняемые были признаны виновными в пяти преступлениях: вооруженная преступная организация, попытка насильственного уничтожения демократического принципа верховенства права, государственный переворот, ущерб, квалифицированный как насилие и серьезная угроза государственному имуществу, а также порча объектов культурного наследия.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
СМИ узнали, почему арестовали Болсонару
Вчера, 16:37
 
