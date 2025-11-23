Рейтинг@Mail.ru
Головкин стал президентом World Boxing
23.11.2025
16:19 23.11.2025
Головкин стал президентом World Boxing
Казахстанский боксер Геннадий Головкин сменил нидерландца Бориса ван дер Ворста на посту президента международной федерации World Boxing, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 23.11.2025
Головкин стал президентом World Boxing

Головкин сменил ван дер Ворста на посту президента World Boxing

Геннадий Головкин. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Казахстанский боксер Геннадий Головкин сменил нидерландца Бориса ван дер Ворста на посту президента международной федерации World Boxing, сообщается на сайте организации.
В воскресенье в Риме прошел конгресс, в ходе которого состоялись выборы президента World Boxing. Головкин был единственным кандидатом на пост главы организации. Ван дер Ворст руководил World Boxing с ноября 2023 года.
Головкину 43 года. На его счету 42 победы (37 - нокаутом), два поражения и одна ничья на профессиональном ринге. На протяжении карьеры он владел поясами Всемирной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO). Также на его счету серебро Олимпийских игр 2004 года. В феврале 2024-го он был избран президентом Национального олимпийского комитета Казахстана. В сентябре того же года Головкин возглавил олимпийскую комиссию World Boxing. В его обязанности входил контроль процесса восстановления бокса в программе Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
World Boxing была создана в 2023 году в качестве альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA) организации, в нее входят более 80 национальных федераций.
