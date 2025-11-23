Головкин стал президентом World Boxing

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Казахстанский боксер Геннадий Головкин сменил нидерландца Бориса ван дер Ворста на посту президента международной федерации World Boxing, сообщается на сайте организации.
Головкину 43 года. На его счету 42 победы (37 - нокаутом), два поражения и одна ничья на профессиональном ринге. На протяжении карьеры он владел поясами Всемирной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO). Также на его счету серебро Олимпийских игр 2004 года. В феврале 2024-го он был избран президентом Национального олимпийского комитета Казахстана. В сентябре того же года Головкин возглавил олимпийскую комиссию World Boxing. В его обязанности входил контроль процесса восстановления бокса в программе Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
World Boxing была создана в 2023 году в качестве альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA) организации, в нее входят более 80 национальных федераций.
