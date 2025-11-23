В Биробиджане трехлетнюю девочку обнаружили без верхней одежды на морозе

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Трехлетнего ребенка обнаружили без верхней одежды на морозе в Биробиджане Еврейской автономной области, здоровью девочки в настоящий момент ничего не угрожает, заведено уголовное дело, сообщили в УМВД России по региону.

"Ранним утром в Биробиджане прохожая нашла на морозе раздетого трехлетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело… На текущий момент жизни и здоровью девочки ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Установлено, что 22-летняя мать ребенка, находясь у себя дома в компании знакомых, употребляла спиртные напитки. Затем она оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, попросив присмотреть за ней 38-летнюю знакомую. Та, уложив ребенка спать, ушла. Девочку утром нашла прохожая в одной легкой майке и вызвала спасателей.

К поискам родителей ребенка были подключены сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних. Полицейские установили личность и местонахождение матери. Отмечается, что ранее данная семья не состояла на учете органов внутренних дел.

"В отношении 38-летней местной жительницы органом дознания МО МВД России "Биробиджанский" возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности". Проводится проверка в отношении матери, решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - сообщили в УМВД.