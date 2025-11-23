https://ria.ru/20251123/beyrut-2056981541.html
Число жертв израильской атаки на пригород Бейрута увеличилось
Число жертв атаки израильских ВВС на южный пригород Бейрута возросло до пяти человек, еще 28 получили ранения, говорится в отчете центра экстренных ситуаций при РИА Новости, 23.11.2025
в мире, бейрут, ливан, израиль, джозеф аун, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта
Число жертв израильской атаки на пригород Бейрута увеличилось
Число жертв атаки Израиля на пригород Бейрута возросло до 5, ранены 28 человек