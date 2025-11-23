Рейтинг@Mail.ru
Число жертв израильской атаки на пригород Бейрута увеличилось
19:43 23.11.2025 (обновлено: 20:37 23.11.2025)
Число жертв израильской атаки на пригород Бейрута увеличилось
Число жертв израильской атаки на пригород Бейрута увеличилось
Число жертв атаки израильских ВВС на южный пригород Бейрута возросло до пяти человек, еще 28 получили ранения, говорится в отчете центра экстренных ситуаций при РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T19:43:00+03:00
2025-11-23T20:37:00+03:00
Число жертв израильской атаки на пригород Бейрута увеличилось

Число жертв атаки Израиля на пригород Бейрута возросло до 5, ранены 28 человек

© AP Photo / Bilal HusseinНа месте израильского авиаудара по жилому дому в южном пригороде Бейрута
На месте израильского авиаудара по жилому дому в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
На месте израильского авиаудара по жилому дому в южном пригороде Бейрута
БЕЙРУТ, 23 ноя - РИА Новости. Число жертв атаки израильских ВВС на южный пригород Бейрута возросло до пяти человек, еще 28 получили ранения, говорится в отчете центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
Ранее минздрав сообщал об одном погибшем и 21 раненом.
"В результате авиаудара враждебного Израиля в южном пригороде Бейрута, по окончательным данным, пять человек погибли и еще 28 получили ранения",- написано в отчете.
Армия Израиля заявила, что удар по квартире в жилом доме в южном пригороде Бейрута был нанесен с целью ликвидации высокопоставленной фигуры в высших эшелонах командования движения "Хезболлах".
Президент Ливана Джозеф Аун комментируя атаку заявил, что Израиль, нанеся удар по южному пригороду Бейрута, продемонстрировал свое нежелание прекратить эскалацию в регионе, и призвал международное сообщество взять на себя ответственность и решительно вмешаться, чтобы остановить агрессию против Ливана.
