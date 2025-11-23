Число жертв израильской атаки на пригород Бейрута увеличилось

БЕЙРУТ, 23 ноя - РИА Новости. Число жертв атаки израильских ВВС на южный пригород Бейрута возросло до пяти человек, еще 28 получили ранения, говорится в отчете центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.