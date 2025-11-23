ПВО ночью уничтожила 75 украинских БПЛА над Россией

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппарата: 36 БПЛА – над акваторией Черного моря, десять БПЛА – над территорией Республики Крым, девять БПЛА – над территорией Брянской области, семь БПЛА – над территорией Воронежской области, четыре БПЛА – над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Смоленской области, два БПЛА – над территорией Московского региона, два БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Калужской области и один БПЛА – над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении МО РФ.