ПВО ночью уничтожила 75 украинских БПЛА над Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:49 23.11.2025 (обновлено: 08:46 23.11.2025)
ПВО ночью уничтожила 75 украинских БПЛА над Россией
Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов над Россией, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
черное море
республика крым
безопасность, россия, черное море, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Черное море, Республика Крым
ПВО ночью уничтожила 75 украинских БПЛА над Россией

ЗРК "Панцирь"
ЗРК "Панцирь". Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов над Россией, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппарата: 36 БПЛА – над акваторией Черного моря, десять БПЛА – над территорией Республики Крым, девять БПЛА – над территорией Брянской области, семь БПЛА – над территорией Воронежской области, четыре БПЛА – над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Смоленской области, два БПЛА – над территорией Московского региона, два БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Калужской области и один БПЛА – над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении МО РФ.
ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Пензенской области отменили режим беспилотной опасности
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала