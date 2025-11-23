Беглов: Петербург и Куба укрепят сотрудничество в сфере цифровых технологий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр связи Кубы Майра Аревич Марин обсудили пути укрепления технологического партнерства, сообщила пресс-служба администрации главы города.

В рамках официального визита на Кубу губернатор провел встречу с министром, отметив впечатляющие темпы развития связей Петербурга и Кубы в сфере передовых цифровых технологий.

"Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, будущее - в цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Сегодня мы обмениваемся знаниями в самых важных областях, создаем совместные команды. Занимаемся образованием подрастающего поколения в области цифровизации. За короткое время мы не просто наметили направления сотрудничества - мы запустили настоящую дорожную карту конкретных проектов. Такая динамика была бы невозможна без вашего личного участия и активной работы кубинских коллег. Уверен, что визит петербургской делегации станет новым импульсом для развития технологического партнерства", – сказал Беглов.

Отмечается, что среди ключевых направлений сотрудничества – проект создания Центра лидерства и опережающего развития (CLAD). Он соединяет академический ресурс и возможности технопарка. Центр должен стать ключевой площадкой для обмена передовыми решениями, подготовки специалистов и запуска инноваций.

Технологический университет Гаваны также проявил готовность участвовать в проекте. В ближайшее время начнется разработка дорожной карты. Также готовится проект сотрудничества расположенного в Петербурге Центрального музея связи имени А.С. Попова и Музея почты Республики Куба.

Беглов отметил внимание руководства Научно-технологического парка города Матансас и властей провинции к передовому опыту Петербурга. На практический уровень перешло обсуждение проекта по автоматизации платы за въезд в Варадеро. Кубинская сторона демонстрирует большой интерес к российским технологиям бесконтактной оплаты.

Отмечается, что в начале ноября Петербург принимал кубинскую делегацию на международном форуме "ИТ-Диалог".

"Но этот проект - только первый шаг на пути к концепции "Умный город-курорт Варадеро". Мы поддерживаем интерес муниципалитета Карденас к созданию Центра мониторинга и управления. Мы готовы делиться опытом Петербурга по созданию системы "Безопасный город". Он поможет сформировать современную платформу для управления ресурсами и безопасностью Варадеро. Это повысит удобство для туристов и улучшит качество жизни местных жителей", – сказал Беглов.

Также состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между правительством Санкт-Петербурга и министерством связи Республики Куба в области информационно-коммуникационных технологий.