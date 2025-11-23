Рейтинг@Mail.ru
Беглов: Петербург и Куба укрепят сотрудничество в сфере цифровых технологий
11:01 23.11.2025 (обновлено: 11:02 23.11.2025)
Беглов: Петербург и Куба укрепят сотрудничество в сфере цифровых технологий
Беглов: Петербург и Куба укрепят сотрудничество в сфере цифровых технологий - РИА Новости, 23.11.2025
Беглов: Петербург и Куба укрепят сотрудничество в сфере цифровых технологий
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр связи Кубы Майра Аревич Марин обсудили пути укрепления технологического партнерства, сообщила... РИА Новости, 23.11.2025
Беглов: Петербург и Куба укрепят сотрудничество в сфере цифровых технологий

Петербург и Куба намерены укреплять сотрудничество в сфере цифровых технологий

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр связи Кубы Майра Аревич Марин обсудили пути укрепления технологического партнерства, сообщила пресс-служба администрации главы города.
В рамках официального визита на Кубу губернатор провел встречу с министром, отметив впечатляющие темпы развития связей Петербурга и Кубы в сфере передовых цифровых технологий.
"Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, будущее - в цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Сегодня мы обмениваемся знаниями в самых важных областях, создаем совместные команды. Занимаемся образованием подрастающего поколения в области цифровизации. За короткое время мы не просто наметили направления сотрудничества - мы запустили настоящую дорожную карту конкретных проектов. Такая динамика была бы невозможна без вашего личного участия и активной работы кубинских коллег. Уверен, что визит петербургской делегации станет новым импульсом для развития технологического партнерства", – сказал Беглов.
Отмечается, что среди ключевых направлений сотрудничества – проект создания Центра лидерства и опережающего развития (CLAD). Он соединяет академический ресурс и возможности технопарка. Центр должен стать ключевой площадкой для обмена передовыми решениями, подготовки специалистов и запуска инноваций.
Технологический университет Гаваны также проявил готовность участвовать в проекте. В ближайшее время начнется разработка дорожной карты. Также готовится проект сотрудничества расположенного в Петербурге Центрального музея связи имени А.С. Попова и Музея почты Республики Куба.
Беглов отметил внимание руководства Научно-технологического парка города Матансас и властей провинции к передовому опыту Петербурга. На практический уровень перешло обсуждение проекта по автоматизации платы за въезд в Варадеро. Кубинская сторона демонстрирует большой интерес к российским технологиям бесконтактной оплаты.
Отмечается, что в начале ноября Петербург принимал кубинскую делегацию на международном форуме "ИТ-Диалог".
"Но этот проект - только первый шаг на пути к концепции "Умный город-курорт Варадеро". Мы поддерживаем интерес муниципалитета Карденас к созданию Центра мониторинга и управления. Мы готовы делиться опытом Петербурга по созданию системы "Безопасный город". Он поможет сформировать современную платформу для управления ресурсами и безопасностью Варадеро. Это повысит удобство для туристов и улучшит качество жизни местных жителей", – сказал Беглов.
Также состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между правительством Санкт-Петербурга и министерством связи Республики Куба в области информационно-коммуникационных технологий.
"Подписание меморандума заложит прочный фундамент, а реализация проектов наполнит наши отношения конкретным содержанием. Петербург как научно-технологическая столица России готов к тесной совместной работе и открыт для обмена лучшими практиками и разработками. Выполним все, что записали в меморандум", – отметил губернатор.
