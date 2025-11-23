Рейтинг@Mail.ru
Австралийца, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, депортировали - РИА Новости, 23.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/aziya-2056972990.html
Австралийца, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, депортировали
Австралийца, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, депортировали - РИА Новости, 23.11.2025
Австралийца, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, депортировали
Австралиец, напавший на американскую певицу и актрису Ариану Гранде в Сингапуре на прошлой неделе и приговорённый судом в стране к девяти дням тюремного... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T18:22:00+03:00
2025-11-23T18:22:00+03:00
в мире
сингапур (город)
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571672696_0:228:2048:1380_1920x0_80_0_0_a1e0929f839942582066ffbfcee34e7e.jpg
https://ria.ru/20251115/reper-2055167377.html
сингапур (город)
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571672696_0:36:2048:1572_1920x0_80_0_0_0b8003cc2e3d0d342d358b4d0c60625a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сингапур (город), австралия
В мире, Сингапур (город), Австралия
Австралийца, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, депортировали

Суд в Сингапуре депортировал напавшего на Ариану Гранде австралийца

© AP Photo / Jordan StraussПевица Ариана Гранде
Певица Ариана Гранде - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Jordan Strauss
Певица Ариана Гранде . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Австралиец, напавший на американскую певицу и актрису Ариану Гранде в Сингапуре на прошлой неделе и приговорённый судом в стране к девяти дням тюремного заключения, был депортирован и лишён права на повторный въезд в страну, сообщило сингапурское управление иммиграции и пограничного контроля.
"Джонсон Вэнь был депортирован в Австралию 23 ноября 2025 года, ему запрещён повторный въезд в Сингапур", - приводит заявление управления местный телеканал CNA.
Инцидент произошел на прошлой неделе во время премьеры второго фильма дилогии "Злая" в островном городе-государстве. Как было установлено, на актрису набросился 25-летний Джонсон Вэнь, который для этого перепрыгнул через ограждение. Газета Straits Times сообщала, что суд в Сингапуре приговорил гражданина Австралии к девяти дням тюремного заключения.
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Рэпера Гуфа оштрафовали на девять тысяч рублей
15 ноября, 13:59
 
В миреСингапур (город)Австралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала