Австралийца, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, депортировали

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Австралиец, напавший на американскую певицу и актрису Ариану Гранде в Сингапуре на прошлой неделе и приговорённый судом в стране к девяти дням тюремного заключения, был депортирован и лишён права на повторный въезд в страну, сообщило сингапурское управление иммиграции и пограничного контроля.
"Джонсон Вэнь был депортирован в Австралию 23 ноября 2025 года, ему запрещён повторный въезд в Сингапур", - приводит заявление управления местный телеканал CNA.
Инцидент произошел на прошлой неделе во время премьеры второго фильма дилогии "Злая" в островном городе-государстве. Как было установлено, на актрису набросился 25-летний Джонсон Вэнь, который для этого перепрыгнул через ограждение. Газета Straits Times сообщала, что суд в Сингапуре приговорил гражданина Австралии к девяти дням тюремного заключения.
