Австралийца, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, депортировали

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Австралиец, напавший на американскую певицу и актрису Ариану Гранде в Сингапуре на прошлой неделе и приговорённый судом в стране к девяти дням тюремного заключения, был депортирован и лишён права на повторный въезд в страну, сообщило сингапурское управление иммиграции и пограничного контроля.