Дубли Пономарева и Котляревского помогли "Авангарду" обыграть "Барыс" в КХЛ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Омский "Авангард" одержал победу над астанинским "Барысом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась со счетом 5:2 (1:0, 4:1, 0:1) в пользу гостей. В составе "Авангарда" дублями отметились Василий Пономарев (2-я и 25-я минуты) и Михаил Котляревский (25, 36), шайбу также забросил Михаил Гуляев (25). У "Барыса" отличились Алихан Омирбеков (39) и Макс Уиллман (58), для которого этот гол стал первым в КХЛ.
23 ноября 2025 • начало в 15:00
Завершен
38:12 • Алихан Омирбеков
57:46 • Макс Уиллман
(Майк Веччионе, Мэйсон Морелли)
02:02 • Василий Пономарев
24:07 • Михаил Котляревский
24:26 • Михаил Гуляев
24:47 • Василий Пономарев
(Дмитрий Рашевский, Дамир Шарипзянов)
35:14 • Михаил Котляревский
Голкипер "Авангарда" Андрей Мишуров сыграл 100-й матч в КХЛ.
"Авангард", набрав 39 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Барыс" с 27 баллами располагается на восьмой строчке.
В следующем матче "Авангард" 25 ноября сыграет в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком", двумя днями позднее "Барыс" на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".
