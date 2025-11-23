Дубли Пономарева и Котляревского помогли "Авангарду" обыграть "Барыс" в КХЛ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Омский "Авангард" одержал победу над астанинским "Барысом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Авангард", набрав 39 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Барыс" с 27 баллами располагается на восьмой строчке.