Хоккей
 
17:25 23.11.2025 (обновлено: 17:43 23.11.2025)
Дубли Пономарева и Котляревского помогли "Авангарду" обыграть "Барыс" в КХЛ
спорт, василий пономарев, михаил котляревский, макс уиллман, авангард, барыс, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Василий Пономарев, Михаил Котляревский, Макс Уиллман, Авангард, Барыс, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Дубли Пономарева и Котляревского помогли "Авангарду" обыграть "Барыс" в КХЛ

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Авангард" (Омск)
Хоккей. КХЛ. Трактор (Челябинск) - Авангард (Омск) - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Омский "Авангард" одержал победу над астанинским "Барысом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась со счетом 5:2 (1:0, 4:1, 0:1) в пользу гостей. В составе "Авангарда" дублями отметились Василий Пономарев (2-я и 25-я минуты) и Михаил Котляревский (25, 36), шайбу также забросил Михаил Гуляев (25). У "Барыса" отличились Алихан Омирбеков (39) и Макс Уиллман (58), для которого этот гол стал первым в КХЛ.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
23 ноября 2025 • начало в 15:00
Завершен
Барыс
2 : 5
Авангард
38:12 • Алихан Омирбеков
(Данияр Самат)
57:46 • Макс Уиллман
(Майк Веччионе, Мэйсон Морелли)
02:02 • Василий Пономарев
(Игорь Мартынов)
24:07 • Михаил Котляревский
(Артем Блажиевский, Майкл Маклеод)
24:26 • Михаил Гуляев
(Максим Лажуа, Константин Окулов)
24:47 • Василий Пономарев
(Дмитрий Рашевский, Дамир Шарипзянов)
35:14 • Михаил Котляревский
(Майкл Маклеод, Максим Лажуа)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Голкипер "Авангарда" Андрей Мишуров сыграл 100-й матч в КХЛ.
"Авангард", набрав 39 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Барыс" с 27 баллами располагается на восьмой строчке.
В следующем матче "Авангард" 25 ноября сыграет в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком", двумя днями позднее "Барыс" на выезде встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".
ХоккейСпортВасилий ПономаревМихаил КотляревскийМакс УиллманАвангардБарысНефтехимикКХЛ 2025-2026
 
