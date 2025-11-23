Рейтинг@Mail.ru
Умер народный артист России Виталий Мишле
13:01 23.11.2025 (обновлено: 15:24 23.11.2025)
Умер народный артист России Виталий Мишле
Умер народный артист России Виталий Мишле
Народный артист России Виталий Мишле умер в возрасте 84 лет, сообщает Московский театр оперетты. РИА Новости, 23.11.2025
россия, театр, общество
Умер народный артист России Виталий Мишле

На 85-м году жизни умер народный артист России Виталий Мишле

Виталий Мишле
Виталий Мишле
Виталий Мишле
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Народный артист России Виталий Мишле умер в возрасте 84 лет, сообщает Московский театр оперетты.
Лилия Амарфий и Виталий Мишле в спектакле "Да здравствует вальс!"
Лилия Амарфий и Виталий Мишле в спектакле "Да здравствует вальс!"
"Светлая память о Виталии Валерьяновиче Мишле — блестящем артисте, красивом мужчине, замечательном коллеге — навсегда останется в наших сердцах", — говорится в релизе.

Причина смерти неизвестна.
Виталий Мишле родился 28 августа 1941 года. В 1967-м окончил Музыкальное училище имени Гнесиных, после чего в том же году начал выступать в Московском театре оперетты. В 1989-м получил звание народного артиста России.
 
Россия Театр Общество
 
 
