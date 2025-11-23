https://ria.ru/20251123/artist-2056914335.html
Умер народный артист России Виталий Мишле
Умер народный артист России Виталий Мишле
Умер народный артист России Виталий Мишле
Народный артист России Виталий Мишле умер в возрасте 84 лет, сообщает Московский театр оперетты. РИА Новости, 23.11.2025
Умер народный артист России Виталий Мишле
На 85-м году жизни умер народный артист России Виталий Мишле