В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения
08:17 23.11.2025
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения
геленджик
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
геленджик
краснодар
геленджик, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Геленджик, Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения

Временные ограничения сняли в аэропортах Геленджика и Краснодара

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Геленджик, Краснодар ("Пашковский"). Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
