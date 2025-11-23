МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация.
https://ria.ru/20251123/aeroporty-2056888444.html
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения - РИА Новости, 23.11.2025
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения
Дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T08:17:00+03:00
2025-11-23T08:17:00+03:00
2025-11-23T08:17:00+03:00
геленджик
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029239263_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7caae550bfaf5e8305df29e6caed12b5.jpg
https://ria.ru/20251123/venesuela-2056872859.html
геленджик
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029239263_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_d0b5c84b2487718903ffcb787d322789.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Геленджик, Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли временные ограничения
Временные ограничения сняли в аэропортах Геленджика и Краснодара
Аэропорт Геленджик. Архивное фото