Группировка войск "Южная" освободила Звановку в ДНР
Группировка войск "Южная" освободила Звановку в ДНР
Группировка войск "Южная" освободила населенный пункт Звановка в Донецкой Народной Республике, заявили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2025
донецкая народная республика
Группировка войск "Южная" освободила Звановку в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Звановка в ДНР