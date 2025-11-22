Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Южная" освободила Звановку в ДНР - РИА Новости, 22.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 22.11.2025 (обновлено: 12:59 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/zvanovka-2056782671.html
Группировка войск "Южная" освободила Звановку в ДНР
Группировка войск "Южная" освободила Звановку в ДНР - РИА Новости, 22.11.2025
Группировка войск "Южная" освободила Звановку в ДНР
Группировка войск "Южная" освободила населенный пункт Звановка в Донецкой Народной Республике, заявили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T12:33:00+03:00
2025-11-22T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933157201_0:343:3010:2036_1920x0_80_0_0_d64b272fa6eb6a1d4759175fdb49f30c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Группировка войск "Южная" освободила Звановку в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Звановка в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Группировка войск "Южная" освободила населенный пункт Звановка в Донецкой Народной Республике, заявили в субботу в Минобороны России.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Звановку в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили Звановку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Звановку в ДНР
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Звановка Донецкой Народной Республики", - следует из сообщения Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
