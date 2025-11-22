"Спортивные заслуги не будут играть роли": Журова про саночника в СИЗО

«

"Знаете, в спорте на самом деле бывают непростые моменты в различных сметах и документах. Потому что порой не хватает денег на что-то одно, их перекидывают на какую-то другую статью, такое случается. Если правоохранительные органы видят, что человек что-то похитил, перевел на отдельный счет - это одно дело. А если эти средства были перекинуты с одной статьи расходов на другую и потрачены на спортивные нужды, то это другая история. Поэтому во всем должны разобраться правоохранительные органы. Мы сейчас можем что-то предполагать, потому что не знаем, что там было на самом деле. Надо разбираться", - добавила депутат.