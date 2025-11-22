"Спортивные заслуги не будут играть роли": Журова про саночника в СИЗО

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Спортивные заслуги трехкратного чемпиона мира саночника Романа Репилова, обвиненного в мошенничестве и отправленного в СИЗО, не будут играть роли при рассмотрении дела, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее стало известно, что являющийся индивидуальным предпринимателем Репилов обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (присвоение около 11 миллионов бюджетных рублей, предназначенных на покупку спортивных саней). Спортсмен заключен под стражу сроком на один месяц.
"Я не знаю, что это было: обогащение или не обогащение, обман или не обман. Сейчас идет следствие, и если Роман Репилов задержан, значит, у правоохранительных органов есть определенные вопросы к нему не как к спортсмену, а как к индивидуальному предпринимателю. Но если он нарушил закон, то его заслуги уже не играют никакой роли. Сумма уж очень большая, и для такого решения суда должна быть серьезная доказательная база. Значит, проведены все положенные процессуальные процедуры, и окончательную оценку должны дать только правоохранительные органы", - заявила Журова.
"Знаете, в спорте на самом деле бывают непростые моменты в различных сметах и документах. Потому что порой не хватает денег на что-то одно, их перекидывают на какую-то другую статью, такое случается. Если правоохранительные органы видят, что человек что-то похитил, перевел на отдельный счет - это одно дело. А если эти средства были перекинуты с одной статьи расходов на другую и потрачены на спортивные нужды, то это другая история. Поэтому во всем должны разобраться правоохранительные органы. Мы сейчас можем что-то предполагать, потому что не знаем, что там было на самом деле. Надо разбираться", - добавила депутат.
Репилову 29 лет, на его счету три золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. Спортсмен также является шестикратным призером чемпионатов Европы.