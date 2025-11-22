МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский разрешил молодым украинцам выезжать за границу, чтобы избавиться от потенциальных борцов с его режимом, заявил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала.
"Как можно протестовать, если любого мужчину в возрасте от 25 лет могут немедленно отправить на фронт? Это крайне ограничивает возможность протестов. Зеленский открыл границы для украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, как раз чтобы выпустить потенциальных протестантов", — отметил эксперт.
По его словам, этот маневр Зеленского сработал — молодые украинские мужчины наводнили Германию и другие страны Европы, хотя европейцы предпочли бы, чтобы молодые люди умирали за их интересы в прокси-войне с Россией.
В августе украинское правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. После этого они стали массово покидать территорию страны.