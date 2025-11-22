Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о необычном решении Зеленского
05:53 22.11.2025 (обновлено: 05:56 22.11.2025)
В США рассказали о необычном решении Зеленского
Владимир Зеленский разрешил молодым украинцам выезжать за границу, чтобы избавиться от потенциальных борцов с его режимом, заявил американский аналитик Марк... РИА Новости, 22.11.2025
В США рассказали о необычном решении Зеленского

Слебода: Зеленский открыл границы 18-22-летним, чтобы они не протестовали

Граница Белоруссии и Украины возле пункта пропуска Новая Гута Гомельской области
Граница Белоруссии и Украины возле пункта пропуска Новая Гута Гомельской области
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Граница Белоруссии и Украины возле пункта пропуска Новая Гута Гомельской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский разрешил молодым украинцам выезжать за границу, чтобы избавиться от потенциальных борцов с его режимом, заявил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала.
"Как можно протестовать, если любого мужчину в возрасте от 25 лет могут немедленно отправить на фронт? Это крайне ограничивает возможность протестов. Зеленский открыл границы для украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, как раз чтобы выпустить потенциальных протестантов", — отметил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Украинских богов" отправляют домой, на небеса
17 ноября, 08:00
По его словам, этот маневр Зеленского сработал — молодые украинские мужчины наводнили Германию и другие страны Европы, хотя европейцы предпочли бы, чтобы молодые люди умирали за их интересы в прокси-войне с Россией.
В августе украинское правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. После этого они стали массово покидать территорию страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Плюс триста тысяч солдат: армия Украины получит неожиданный подарок
14 ноября, 08:00
 
