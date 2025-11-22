Зеленский и Ермак отписались друг от друга в соцсетях, заявил Соловьев

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак отписались друг от друга в Instagram* после коррупционного скандала, сообщил журналист Владимир Соловьев в Telegram-канале.
«
"Ермак и Зеленский отписались друг от друга в Инстаграме*. Дальше ждем удаление переписок у обоих, блокировку в Telegram и, конечно же, пьяные звонки и СМС в 3 часа ночи", — написал телеведущий.
Коррупционный скандал на Украине
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк также уточнил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать в деле о коррупции под псевдонимом "Али-Баба".
Украинский парламентарий Ирина Геращенко сообщала, что партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака с поста главы его офиса.
