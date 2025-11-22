Рейтинг@Mail.ru
Зеленский и Ермак отписались друг от друга в соцсетях, заявил Соловьев - РИА Новости, 22.11.2025
04:26 22.11.2025 (обновлено: 06:02 22.11.2025)
Зеленский и Ермак отписались друг от друга в соцсетях, заявил Соловьев
Владимир Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак отписались друг от друга в Instagram* после коррупционного скандала, сообщил журналист Владимир РИА Новости, 22.11.2025
украина
в мире, украина, андрей ермак, владимир соловьев (телеведущий), национальное антикоррупционное бюро украины (набу), дело миндича, энергоатом, владимир зеленский
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Соловьев (телеведущий), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича, Энергоатом, Владимир Зеленский
© AP Photo / Ludovic MarinАндрей Ермак и Рустем Умеров
Андрей Ермак и Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак отписались друг от друга в Instagram* после коррупционного скандала, сообщил журналист Владимир Соловьев в Telegram-канале.
"Ермак и Зеленский отписались друг от друга в Инстаграме*. Дальше ждем удаление переписок у обоих, блокировку в Telegram и, конечно же, пьяные звонки и СМС в 3 часа ночи", — написал телеведущий.

Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Раде прокомментировали решение Зеленского не увольнять Ермака
20 ноября, 17:49

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк также уточнил, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать в деле о коррупции под псевдонимом "Али-Баба".
Украинский парламентарий Ирина Геращенко сообщала, что партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака с поста главы его офиса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ: Зеленский пытается дистанцироваться от фигурантов дела о коррупции
18 ноября, 11:30
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир Соловьев (телеведущий)Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело МиндичаЭнергоатомВладимир Зеленский
 
 
