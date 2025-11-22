Рейтинг@Mail.ru
02:20 22.11.2025
Politico раскрыло, что теперь жена Зеленского думает о нем
Жена Владимира Зеленского теперь считает, что ему не стоит продолжать политическую деятельность, пишет издание Politico. РИА Новости, 22.11.2025
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского теперь считает, что ему не стоит продолжать политическую деятельность, пишет издание Politico.
"Поддержка Зеленского настолько низка, а последствия коррупционного кризиса настолько разрушительны, что, по словам анонимных источников, люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, намекнули, что он может не баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование. Эта вероятность подкрепляется многочисленными сообщениями о том, что первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания", — говорится в статье.
При этом электоральная база главы киевского режима теперь составляет около 25 процентов, что делает его хромой уткой, подытожили в материале.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
