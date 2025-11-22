Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Украины объяснил, зачем Зеленский поехал во Францию - РИА Новости, 22.11.2025
05:09 22.11.2025
Экс-премьер Украины объяснил, зачем Зеленский поехал во Францию
Экс-премьер Украины объяснил, зачем Зеленский поехал во Францию
Владимир Зеленский отправился во Францию, чтобы через президента республики Эммануэля Макрона попытаться обелить себя перед президентом США Дональдом Трампом,... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T05:09:00+03:00
2025-11-22T05:09:00+03:00
в мире, париж, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, rafale, дело миндича
В мире, Париж, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Rafale, Дело Миндича
Экс-премьер Украины объяснил, зачем Зеленский поехал во Францию

Азаров: Зеленский отправился во Францию, чтобы обелить себя перед Трампом

© AP Photo / Sarah MeyssonnierВладимир Зеленский и Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский отправился во Францию, чтобы через президента республики Эммануэля Макрона попытаться обелить себя перед президентом США Дональдом Трампом, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
Макрон и Зеленский ранее подписали в Париже декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Парижа 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP-T.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Станет покойником": в США рассказали о фатальном ударе по Зеленскому
03:31
"Дело в том, что ему поездка к Макрону была необходима для того, чтобы согласовать свою ситуацию. И Макрон его поддержал… Вот же смысл какой визит Зеленского к Макрону. Дальше что? Дальше он будет теперь пытаться, Макрон, я имею в виду, позвонить Трампу или встретиться с Трампом и "начать его уламывать", что, господин Трамп, твой НАБУ немножко превысил полномочия, не надо сейчас его в этот период его (Зеленского, - ред.) политический авторитет нарушать", - заявил он.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Какой позор!": Макрона раскритиковали за торжественную встречу Зеленского
17 ноября, 14:31
 
