Западные СМИ имеют огромный опыт в пропаганде, заявил Кустурица - РИА Новости, 22.11.2025
19:40 22.11.2025 (обновлено: 22:59 22.11.2025)
Западные СМИ имеют огромный опыт в пропаганде, заявил Кустурица
россия, эмир кустурица, nbc, в мире
Россия, Эмир Кустурица, NBC, В мире
Западные СМИ имеют огромный опыт в пропаганде, заявил Кустурица

Кустурица: не западным СМИ называть российских журналистов пропагандистами

© SputnikСербский режиссёр Эмир Кустурица
Сербский режиссёр Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Sputnik
Сербский режиссёр Эмир Кустурица. Архивное фото
ДРВЕНГРАД (СЕРБИЯ), 22 ноя – РИА Новости. Западным СМИ не стоит называть российских журналистов пропагандистами, поскольку именно медиа западных стран имеют огромный опыт в пропаганде, заявил журналистам сербский режиссер Эмир Кустурица.
"Я вам могу сказать одну вещь. BBC, NBC, USA Today, CNN – это всегда была пропаганда плюс реклама"- сказал журналистам Кустурица на фестивале "RT.Док: Время наших героев" в ответ на просьбу прокомментировать то, что западные СМИ называют журналистов из России пропагандистами.
Режиссер подчеркнул, что именно западные медиа имеют огромный опыт в пропаганде.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Симоньян ответила поговоркой на вопрос об обвинениях RT в пропаганде
22 мая, 14:09
 
РоссияЭмир КустурицаNBCВ мире
 
 
