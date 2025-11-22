МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Разобщенность интересов держав Запада и перекидывание ими между собой ответственности за содержание Украины влечет за собой стратегическую уязвимость в балансе отношений с Россией, пишет французский журнал Valeurs Actuelles.
"Запад, далекий от идеи единого альянса вокруг Украины, выглядит максимально раздробленным. Соединенные Штаты, сосредоточенные на перераспределении финансового и энергетического бремени, оказывают давление на Европу, <…> несмотря на то, что она больше не в состоянии нести эти расходы. От Лондона до Парижа заявлений о решимости уже недостаточно, чтобы скрыть неспособность Запада добиться долгосрочных изменений в балансе сил в отношениях с Россией", — отмечает автор материала.
"Во всех сценариях (специальной военной операции. — Прим. ред.), которые рассматривались несколькими международными аналитическими центрами, остается одна константа: Россия не проиграет конфликт, в то время как положение Украины со временем будет ухудшаться. Политические последствия для Запада будут значительными: <…> лидеры-атлантисты, обещавшие быструю победу Украины, будут дискредитированы в глазах электората", — указывается в журнале.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что некоторые из этих людей могут быть кадровыми военными.