ВСУ нанесли комбинированный удар по жилому району Энергодара - РИА Новости, 22.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 22.11.2025 (обновлено: 17:47 22.11.2025)
ВСУ нанесли комбинированный удар по жилому району Энергодара
ВСУ нанесли комбинированный удар по жилому району Энергодара
специальная военная операция на украине
энергодар
украина
вооруженные силы украины
запорожская аэс
энергодар, украина, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
ВСУ нанесли комбинированный удар по жилому району Энергодара

В Энергодаре мужчина получил ранение после комбинированного удара ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Энергодара
Последствия обстрела Энергодара - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Энергодара. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. ВСУ нанесли комбинированный удар артиллерией и БПЛА по жилому району города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, ранен мужчина, сообщил глава города Максим Пухов.
"Вооруженные формирования Украины нанесли комбинированный удар по жилому району нашего города. Применялись артиллерия и беспилотные летательные аппараты. В результате удара ранение получил мужчина 1949 года рождения", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавший в сознании и доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное.
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
