ВСУ нанесли комбинированный удар по жилому району Энергодара
ВСУ нанесли комбинированный удар артиллерией и БПЛА по жилому району города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, ранен мужчина, сообщил глава города Максим... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T17:46:00+03:00
2025-11-22T17:46:00+03:00
2025-11-22T17:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
украина
вооруженные силы украины
запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
