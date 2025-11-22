ВСУ нанесли комбинированный удар по жилому району Энергодара

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. ВСУ нанесли комбинированный удар артиллерией и БПЛА по жилому району города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, ранен мужчина, сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, пострадавший в сознании и доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное.