Минобороны рассказало о продвижении ВС России в районе Нового Запорожья

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Группировка "Восток" при освобождении Нового Запорожья расширила зону контроля вдоль реки Гайчур на девять километров, сообщило Минобороны РФ.

"Действуя под плотным огнём и постоянной угрозой ударов БПЛА, штурмовики расширили зону контроля вдоль реки Гайчур на участке более 9 километров по фронту", - говорится в сообщении ведомства.