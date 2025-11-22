https://ria.ru/20251122/vostok-2056783488.html
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 225 боевиков ВСУ
ВСУ потеряли за сутки в зоне действия сил "Востока" до 225 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2025
