Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 225 боевиков ВСУ - РИА Новости, 22.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 22.11.2025
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 225 боевиков ВСУ
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 225 боевиков ВСУ
ВСУ потеряли за сутки в зоне действия сил "Востока" до 225 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2025
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
запорожская область
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 225 боевиков ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки в зоне действия сил "Востока" до 225 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 225-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Ровнополье, Затишье Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области, добавили в ведомстве.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
ВС России освободили Новое Запорожье в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
 
 
