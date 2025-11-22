https://ria.ru/20251122/voennye-2056784944.html
Минобороны рассказало о добровольно сдавшихся в плен военных ВСУ
За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих сложили оружие и вышли к российским позициям с целью добровольной сдачи в плен, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2025
Минобороны: трое украинских военных сложили оружие и вышли к российским позициям