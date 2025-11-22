Минобороны рассказало о добровольно сдавшихся в плен военных ВСУ

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих сложили оружие и вышли к российским позициям с целью добровольной сдачи в плен, сообщило Минобороны РФ.

