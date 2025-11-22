Число погибших из-за наводнений во Вьетнаме выросло до 55

БАНГКОК, 22 ноя – РИА Новости. Количество погибших в центральном Вьетнаме в результате наводнений, паводков и оползней, происходящих после затяжных ливней, увеличилось до 55, сообщает в субботу вьетнамский государственный новостной портал VietnamNews.

"Общее количество погибших в центральных провинциях Вьетнама в результате наводнений, паводков и оползней на утро субботы составляет 55 человек, еще 13 человек считаются пропавшими без вести", - сообщает издание со ссылкой на службу преодоления последствий природных катастроф министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама.

Наиболее пострадавшими от стихийных бедствий остаются провинции Даклак, где погибли 27 человек и 8 пропали без вести, и Кханьхоа с 14 погибшими и двумя пропавшими без вести, говорится в сообщении.

Экономический ущерб от наводнений, которые издание называет "историческими", составил на субботу более 340 миллионов долларов. Водой разрушены или повреждены 946 жилых строений, полностью или частично затопленными остаются 28 460 домов. Почти 80 тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов уничтожены, еще 100 тысяч гектаров затоплены и потенциально повреждены.

Наводнения также прервали транспортную связанность центральных провинций с югом Вьетнама. Автотрассы национального уровня затоплены водой или перекрыты оползнями и обвалами в 16 местах, автомобильные дороги местного значения – в 180 местах. Прервано и железнодорожное сообщение между центральными и южными провинциями страны, сообщает портал.