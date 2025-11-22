Рейтинг@Mail.ru
Число погибших из-за наводнений во Вьетнаме выросло до 55
10:28 22.11.2025
Число погибших из-за наводнений во Вьетнаме выросло до 55
Количество погибших в центральном Вьетнаме в результате наводнений, паводков и оползней, происходящих после затяжных ливней, увеличилось до 55
в мире
вьетнам
нячанг
вьетнам
нячанг
в мире, вьетнам, нячанг
В мире, Вьетнам, Нячанг
Число погибших из-за наводнений во Вьетнаме выросло до 55

В центральном Вьетнаме из-за наводнений погибли 55 человек

© AP Photo / Phan Anh DungПоследствия наводнений во Вьетнаме
Последствия наводнений во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Phan Anh Dung
Последствия наводнений во Вьетнаме. Архивное фото
БАНГКОК, 22 ноя – РИА Новости. Количество погибших в центральном Вьетнаме в результате наводнений, паводков и оползней, происходящих после затяжных ливней, увеличилось до 55, сообщает в субботу вьетнамский государственный новостной портал VietnamNews.
"Общее количество погибших в центральных провинциях Вьетнама в результате наводнений, паводков и оползней на утро субботы составляет 55 человек, еще 13 человек считаются пропавшими без вести", - сообщает издание со ссылкой на службу преодоления последствий природных катастроф министерства сельского хозяйства и окружающей среды Вьетнама.
Последствия наводнения в Альтадене, Калифорния. 15 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
СМИ: из-за наводнений в Калифорнии погибли по меньшей мере два человека
16 ноября, 03:29
Наиболее пострадавшими от стихийных бедствий остаются провинции Даклак, где погибли 27 человек и 8 пропали без вести, и Кханьхоа с 14 погибшими и двумя пропавшими без вести, говорится в сообщении.
Экономический ущерб от наводнений, которые издание называет "историческими", составил на субботу более 340 миллионов долларов. Водой разрушены или повреждены 946 жилых строений, полностью или частично затопленными остаются 28 460 домов. Почти 80 тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов уничтожены, еще 100 тысяч гектаров затоплены и потенциально повреждены.
Наводнения также прервали транспортную связанность центральных провинций с югом Вьетнама. Автотрассы национального уровня затоплены водой или перекрыты оползнями и обвалами в 16 местах, автомобильные дороги местного значения – в 180 местах. Прервано и железнодорожное сообщение между центральными и южными провинциями страны, сообщает портал.
Ранее генконсульство РФ в Хошимине сообщило РИА Новости, что в зоне бедствия в провинции Кханьхоа и ряде районов ее столицы, курортного города Нячанг, находятся около 70 россиян. По информации на вечер пятницы никто из них не пострадал. Застрявшие в экскурсионном автобусе на затопленном мосту в провинции Даклак в ночь на 19 ноября 20 россиян были эвакуированы вьетнамскими спасателями на сухую дорогу утром 20 ноября, а 21 ноября прибыли в Нячанг и находятся в безопасности.
Последствия тайфуна Калмаэги на филиппинском острове Себу - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Число погибших при тайфунах на Филиппинах возросло до 297 человек
17 ноября, 13:12
 
В миреВьетнамНячанг
 
 
