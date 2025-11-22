Посол России в Венгрии прокомментировал ситуацию с поставками газа

БУДАПЕШТ, 22 ноя - РИА Новости. Договоры Венгрии с западными компаниями на поставку энергоносителей не затрагивают контракты с "Газпромом" и, по словам венгерских властей, не означают отказа от газа из РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
Посол напомнил слова министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, который неоднократно заявлял, что "энергобезопасность является для Венгрии фундаментальным вопросом суверенитета, от которого страна не собирается отказываться, а венгерские власти не будут исключать из своего энергобаланса какие-либо надежные источники энергоресурсов".
"В этой связи меры венгерских коллег, которые они принимают для диверсификации маршрутов и источников поставок, являются их сугубо национальным делом и не затрагивают наше сотрудничество, основанное на долгосрочных контрактах с "Газпромом", заключенных в сентябре 2021 года", - сказал Станиславов.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш ранее заявил, что, по расчетам МВФ, отказ от российского газа будет стоить для Венгрии около десяти миллиардов долларов и обернется потерей более 4% ВВП.
В сентябре Венгрия подписала контракт с американской Shell на десять лет на поставку двух миллиардов кубометров газа с 2026 года. Сийярто подчеркнул, что этот контракт не отменяет поставок из России, которые дают Венгрии стабильную основу, а дополняет их с целью диверсификации.
В октябре венгерская энергокомпания MVM подписала с французской Engie договор на поставку четырех миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в период с 2028 по 2038 годы. По словам Сийярто, MVM также ведет переговоры с одной американской компанией о договоре по закупке двух миллиардов кубометров СПГ за пять лет.
