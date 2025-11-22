Посол России в Венгрии прокомментировал ситуацию с поставками газа

БУДАПЕШТ, 22 ноя - РИА Новости. Договоры Венгрии с западными компаниями на поставку энергоносителей не затрагивают контракты с "Газпромом" и, по словам венгерских властей, не означают отказа от газа из РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.