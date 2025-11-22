Рейтинг@Mail.ru
22:31 22.11.2025
Венгрия готова платить миллионы, чтобы не впускать мигрантов, заявил Орбан
в мире, венгрия, европа, будапешт, виктор орбан, джордж сорос, евросоюз, оон
Венгрия готова платить миллионы, чтобы не впускать мигрантов, заявил Орбан

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Венгрия готова выплачивать по одному миллиону евро в день в виде штрафа от ЕС, но не собирается соглашаться принимать нелегальных мигрантов, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Брюссельский штраф в один миллион евро в день за то, чтобы не принимать нелегальных мигрантов? Мы заплатим… Это лучше, чем жить в страхе", - написал Орбан на своей странице в соцсети Х.

Орбан также пригласил туристов посетить Венгрию на Рождество, что увидеть Европу "такой, какая она должна быть".
После наступления миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне 2024 года приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в 1 миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Орбан в ответ заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.
Полицейские во время столкновения с участниками марша граждан против насилия со стороны полиции и расизма в Париже - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
"Пожинают плоды". Европу поставили перед трудным выбором
2 октября, 08:00
 
В миреВенгрияЕвропаБудапештВиктор ОрбанДжордж СоросЕвросоюзООН
 
 
