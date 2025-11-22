КИШИНЁВ, 22 ноя – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон считает, что нынешняя глава республики Майя Санду руководствуется установками европейских структур в вопросах, связанных с конфликтом на Украине, соответствующе заявление политик опубликовал в своём Telegram-канале.

"Санду и брюссельские чиновники … снова пытаются сорвать мирные усилия администрации Трампа, которая сегодня находится в продуктивном диалоге с Москвой", - добавил Додон.