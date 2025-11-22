Додон прокомментировал слова Санду о конфликте на Украине

КИШИНЁВ, 22 ноя – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон считает, что нынешняя глава республики Майя Санду руководствуется установками европейских структур в вопросах, связанных с конфликтом на Украине, соответствующе заявление политик опубликовал в своём Telegram-канале.
"Президент Санду, к сожалению для неё и для страны, не мыслит самостоятельно, а каждый раз следует глобалистской идеологии Сороса и пропагандистским клише брюссельских элит. Нарратив, который исходит от этих элит, таков: война на Украине должна продолжаться вопреки здравому смыслу … и рискам, которые показывают, что по мере того, как ожесточённые бои перейдут в 2026 год, Украина, вероятно, потеряет ещё больше территории", - отметил Додон.
Экс-президент Молдавии убежден, что позиция европейских чиновников препятствует обсуждаемым мирным инициативам.
"Санду и брюссельские чиновники … снова пытаются сорвать мирные усилия администрации Трампа, которая сегодня находится в продуктивном диалоге с Москвой", - добавил Додон.
Ранее в Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.