Додон прокомментировал слова Санду о конфликте на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 22.11.2025
Додон прокомментировал слова Санду о конфликте на Украине
в мире, украина, россия, молдавия, игорь додон, майя санду, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду, Дмитрий Песков
Додон прокомментировал слова Санду о конфликте на Украине

Додон: Санду следует глобалистской идеологии Сороса по Украине

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЁВ, 22 ноя – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон считает, что нынешняя глава республики Майя Санду руководствуется установками европейских структур в вопросах, связанных с конфликтом на Украине, соответствующе заявление политик опубликовал в своём Telegram-канале.
Санду опубликовала в субботу социальной сети X сообщение, в котором отметила свою солидарность с руководством Евросоюза по ситуации на Украине.
"Президент Санду, к сожалению для неё и для страны, не мыслит самостоятельно, а каждый раз следует глобалистской идеологии Сороса и пропагандистским клише брюссельских элит. Нарратив, который исходит от этих элит, таков: война на Украине должна продолжаться вопреки здравому смыслу … и рискам, которые показывают, что по мере того, как ожесточённые бои перейдут в 2026 год, Украина, вероятно, потеряет ещё больше территории", - отметил Додон.
Экс-президент Молдавии убежден, что позиция европейских чиновников препятствует обсуждаемым мирным инициативам.
"Санду и брюссельские чиновники … снова пытаются сорвать мирные усилия администрации Трампа, которая сегодня находится в продуктивном диалоге с Москвой", - добавил Додон.
Ранее в Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
План США по Украине может лечь в основу урегулирования, заявили лидеры ЕС
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМолдавияИгорь ДодонМайя СандуДмитрий Песков
 
 
