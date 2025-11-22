Рейтинг@Mail.ru
В декларации саммита G20 назвали украинский конфликт одним из крупнейших - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/ukraina-2056799638.html
В декларации саммита G20 назвали украинский конфликт одним из крупнейших
В декларации саммита G20 назвали украинский конфликт одним из крупнейших - РИА Новости, 22.11.2025
В декларации саммита G20 назвали украинский конфликт одним из крупнейших
Конфликт на Украине упомянут в декларации саммита G20 как один из четырех крупнейших, участники призвали к его мирному разрешению, заявил в субботу... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T14:51:00+03:00
2025-11-22T14:51:00+03:00
в мире
украина
юар
демократическая республика конго
максим орешкин
большая двадцатка
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2bb8c2933b62184e2b0df0a8cd6b1bb3.jpg
https://ria.ru/20251121/istochnik-2056655469.html
украина
юар
демократическая республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056806864_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_12af6f0b6ce32ca9b317a986e94d01c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, юар, демократическая республика конго, максим орешкин, большая двадцатка, оон
В мире, Украина, ЮАР, Демократическая Республика Конго, Максим Орешкин, Большая двадцатка, ООН
В декларации саммита G20 назвали украинский конфликт одним из крупнейших

Мангвенья: конфликт на Украине в декларации G20 назвали одним из 4 крупнейших

© AP Photo / Thomas MukoyaЛидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Лидеры стран Группы двадцати на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Thomas Mukoya
Лидеры стран "Группы двадцати" на пленарном заседании в день открытия саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине упомянут в декларации саммита G20 как один из четырех крупнейших, участники призвали к его мирному разрешению, заявил в субботу представитель президента ЮАР Винсент Мангвенья.
"В декларации украинский конфликт указан как один из четырех крупнейших, наряду с конфликтами в Демократической Республике Конго, Судане, Палестине и Сирии. В тексте говорится о необходимости строго придерживаться Устава ООН, избегать использования силы и важности использования мирных средств разрешения конфликта", - заявил Мангвенья журналистам на полях саммита лидеров.
Говоря о проходящей на полях саммита встрече ряда европейских стран, обсуждающих мирный план США, Мангвенья отметил, что площадка оказалась "удобной" для этой цели.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Западные политики без США на G20 ищут контактов с Россией, сообщил источник
21 ноября, 16:56
 
В миреУкраинаЮАРДемократическая Республика КонгоМаксим ОрешкинБольшая двадцаткаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала