Рейтинг@Mail.ru
План Трампа перечеркивает идею репарационного кредита для Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:39 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/ukraina-2056740187.html
План Трампа перечеркивает идею репарационного кредита для Киева, пишут СМИ
План Трампа перечеркивает идею репарационного кредита для Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2025
План Трампа перечеркивает идею репарационного кредита для Киева, пишут СМИ
Новый план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине содержит пункт, который торпедирует планы Европейского Союза по использованию замороженных... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T02:39:00+03:00
2025-11-22T02:39:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
дмитрий песков
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
https://ria.ru/20251025/es-2050528167.html
https://ria.ru/20251122/tramp-2056730687.html
https://ria.ru/20251122/zelenskiy-2056739674.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
План Трампа перечеркивает идею репарационного кредита для Киева, пишут СМИ

Handelsblatt: репарационный кредит Киеву под вопросом из-за плана Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Новый план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине содержит пункт, который торпедирует планы Европейского Союза по использованию замороженных активов РФ для финпомощи Киеву, пишет издание Handelsblatt со ссылкой на неназванного бельгийского чиновника.
"Проявляются новые риски для репарационного кредита. Ведь представленный на этой неделе мирный план предусматривает иное использование замороженных российских активов", — цитирует издание неназванного высокопоставленного бельгийского чиновника.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Раскрыты потери ЕС в случае конфискации активов России
25 октября, 07:18
Тем самым, как указывает издание, план перечеркнул бы инициативу ЕС по финансированию Украины, поскольку вместо Киева российские миллиарды теперь направились бы в Вашингтон.
По данным Handelsblatt, план содержит соглашение, согласно которому часть активов Центрального банка РФ направятся в управляемый США фонд на восстановление Украины, а другая — на российские и американские проекты.
План президента США Дональда Трампа "обязывал бы ЕС возместить все перенаправленные российские средства", констатирует чиновник.
Идея Европы заключается в том, чтобы использовать российские активы для предоставления так называемого специального "репарационного кредита" Украине на сумму порядка 140 миллиардов евро, который нужно будет вернуть в случае, если Россия согласится выплатить Украине "материальный ущерб" после подписания мирного соглашения. Однако Бельгия колеблется с одобрением плана, опасаясь финансовой ответственности перед Россией в случае исполнения ею своей части "европейских обязательств". Это привело Бельгию к конфликту с другими членами ЕС, которые настаивают на более оперативных действиях в поддержку Украины.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп заявил, что Зеленский может сражаться, если ему не нравится план США
00:12
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Вывезут его на самолете". В США раскрыли план ЦРУ в отношении Зеленского
02:29
 
В миреРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала