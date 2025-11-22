План Трампа перечеркивает идею репарационного кредита для Киева, пишут СМИ

БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Новый план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине содержит пункт, который торпедирует планы Европейского Союза по использованию замороженных активов РФ для финпомощи Киеву, пишет издание Handelsblatt со ссылкой на неназванного бельгийского чиновника.
"Проявляются новые риски для репарационного кредита. Ведь представленный на этой неделе мирный план предусматривает иное использование замороженных российских активов", — цитирует издание неназванного высокопоставленного бельгийского чиновника.
План президента США Дональда Трампа "обязывал бы ЕС возместить все перенаправленные российские средства", констатирует чиновник.
Идея Европы заключается в том, чтобы использовать российские активы для предоставления так называемого специального "репарационного кредита" Украине на сумму порядка 140 миллиардов евро, который нужно будет вернуть в случае, если Россия согласится выплатить Украине "материальный ущерб" после подписания мирного соглашения. Однако Бельгия колеблется с одобрением плана, опасаясь финансовой ответственности перед Россией в случае исполнения ею своей части "европейских обязательств". Это привело Бельгию к конфликту с другими членами ЕС, которые настаивают на более оперативных действиях в поддержку Украины.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.