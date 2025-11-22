Рейтинг@Mail.ru
Опыт Тюмени в ЖКХ можно советовать регионам, считают в Минстрое России
Тюменская область
Тюменская область
 
16:22 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/tyumen-2056812539.html
Опыт Тюмени в ЖКХ можно советовать регионам, считают в Минстрое России
Опыт Тюмени в ЖКХ можно советовать регионам, считают в Минстрое России - РИА Новости, 22.11.2025
Опыт Тюмени в ЖКХ можно советовать регионам, считают в Минстрое России
В Тюмени имеется удачный опыт реализации концессионного соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения, его можно транслировать на многие субъекты Российской... РИА Новости, 22.11.2025
тюменская область
алексей ересько
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
тюмень
тюменская область
алексей ересько, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), тюмень, тюменская область
Тюменская область, Алексей Ересько, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Тюмень, Тюменская область
Опыт Тюмени в ЖКХ можно советовать регионам, считают в Минстрое России

Ересько: опыт Тюмени в ЖКХ можно советовать регионам

ТЮМЕНЬ, 22 ноя – РИА Новости. В Тюмени имеется удачный опыт реализации концессионного соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения, его можно транслировать на многие субъекты Российской Федерации, заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько во время рабочего визита в Тюменскую область.
Алексей Ересько посетил крупнейшие в регионе Метелевские водоочистные сооружения. Их поэтапная реконструкция ведется с 2018 года благодаря заключенному концессионному соглашению. Специалисты "Тюмень Водоканал" за это время внедрили автоматизированную подачу реагентов, добавили новые технологии углевания, подщелачивания, деманганации воды, чтобы сохранять качество воды при сезонных изменениях реки, построили дополнительный резервуар чистой воды, который позволил сохранять ее равномерную подачу в город, а также модернизировали насосную станцию и завершают реконструкцию смесителей и отстойников.
"Концессионер, эффективно взаимодействуя с городскими и областными властями, проводит модернизацию всего оборудования, поддерживает нормальное качество сетей и даже развивает их для подключения новых абонентов. Установлено достаточно современное оборудование. И это действительно хороший опыт, который наверняка можно транслировать на многие субъекты Российской Федерации", - цитирует слова Ересько информационный центр правительства Тюменской области.
По итогам совещания в правительстве области, на котором речь шла о работе глав муниципалитетов, реализации программ капремонта, расселения из аварийного жилья, готовности к отопительному периоду, Ересько отметил, что "показатели комплекса жилищно-коммунального хозяйства в регионе на хорошем уровне, что говорит о слаженной командной работе".
Замгубернатора Павел Перевалов со ссылкой на мнение представителя Минстроя отметил, что "развитие концессионных отношений – это шаг в будущее". "В текущем году нам предстоит заключить ещё 16 концессий. Это приблизит нас к созданию Единого оператора водоснабжения и водоотведения. Это единые стандарты обслуживания, высокое качество питьевой воды, высокое качество очистки стоков. А в перспективе – единые тарифы по всему региону на воду и канализацию", - сообщил о планах Перевалов.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Более 87% тюменцев положительно оценивают межнациональные отношения
18 ноября, 21:49
 
Тюменская областьАлексей ЕреськоМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ТюменьТюменская область
 
 
