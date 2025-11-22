https://ria.ru/20251122/turtsija-2056774771.html
Турция ввела новые налоги на импорт авто вне ЕС
АНКАРА, 22 ноя – РИА Новости.
Новые налоговые обязательства на импорт легковых автомобилей из стран, не входящих в ЕС и не имеющих соглашения о свободной торговле с Турцией, вступили в силу в субботу, по оценкам отрасли, меры могут привести к сокращению модельного ряда, снижению конкурентоспособности отдельных брендов и пересмотру стратегий импортеров, сообщает газета Ekonomim
.
Издание отмечает, что соответствующее регулирование, утверждённое указом президента №10436 и опубликованное в официальном вестнике в субботу, начало действовать после завершения 60-дневного переходного периода. С вступлением в силу норм на импортные автомобили распространяются дополнительные финансовые обязательства сверх текущей 10-процентной базовой таможенной пошлины.
"Для бензиновых и дизельных автомобилей установлен дополнительный налог в размере 25% или не менее 6 тысяч долларов. Аналогичная ставка действует для гибридных моделей. Для подключаемых гибридов предусмотрено повышение на 30% или минимум 7 тысяч долларов, для электромобилей — 30% или не менее 8,5 тысячи долларов", - говорится в сообщении.
По данным Ekonomim, изменение налогового режима увеличит стоимость ряда марок более чем на 500 тысяч лир, что эквивалентно почти 12 тысячам долларов. Меры затронут автомобили, импортируемые из Китая
, Японии
, Мексики
, Южной Африки
и других стран — крупных поставщиков на турецкий рынок.
"Отраслевая экспертиза указывает, что повышение налоговой нагрузки сильнее всего отразится на ценах японских автомобилей и популярных моделей, занимающих значительную долю рынка", - говорится в сообщении.