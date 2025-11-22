Турция ввела новые налоги на импорт авто вне ЕС

Издание отмечает, что соответствующее регулирование, утверждённое указом президента №10436 и опубликованное в официальном вестнике в субботу, начало действовать после завершения 60-дневного переходного периода. С вступлением в силу норм на импортные автомобили распространяются дополнительные финансовые обязательства сверх текущей 10-процентной базовой таможенной пошлины.

"Для бензиновых и дизельных автомобилей установлен дополнительный налог в размере 25% или не менее 6 тысяч долларов. Аналогичная ставка действует для гибридных моделей. Для подключаемых гибридов предусмотрено повышение на 30% или минимум 7 тысяч долларов, для электромобилей — 30% или не менее 8,5 тысячи долларов", - говорится в сообщении.