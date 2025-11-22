https://ria.ru/20251122/turtsija-2056762516.html
Турция продолжит посредничество в достижении мира на Украине, заявил Фидан
Турция продолжит посредничество в достижении мира на Украине, заявил Фидан
Турция продолжит посредничество в достижении мира на Украине, заявил Фидан
Турция продолжит активные усилия и посредническую роль в достижении мира на Украине путем переговоров, заявил глава МИД республики Хакан Фидан. РИА Новости, 22.11.2025
в мире
турция
украина
россия
хакан фидан
владимир зеленский
турция
украина
россия
Турция продолжит посредничество в достижении мира на Украине, заявил Фидан
Фидан: Турция продолжит посредническую роль в достижении мира на Украине