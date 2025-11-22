Рейтинг@Mail.ru
Турция продолжит посредничество в достижении мира на Украине, заявил Фидан - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/turtsija-2056762516.html
Турция продолжит посредничество в достижении мира на Украине, заявил Фидан
Турция продолжит посредничество в достижении мира на Украине, заявил Фидан - РИА Новости, 22.11.2025
Турция продолжит посредничество в достижении мира на Украине, заявил Фидан
Турция продолжит активные усилия и посредническую роль в достижении мира на Украине путем переговоров, заявил глава МИД республики Хакан Фидан. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T09:13:00+03:00
2025-11-22T09:13:00+03:00
в мире
турция
украина
россия
хакан фидан
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016561094_0:228:2831:1820_1920x0_80_0_0_4384a9f101f2e064398d79239793ffbb.jpg
https://ria.ru/20250708/turtsija-2027827417.html
турция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016561094_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_83cbedf1c5544e5fd2903ccfcfc8fd3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, украина, россия, хакан фидан, владимир зеленский
В мире, Турция, Украина, Россия, Хакан Фидан, Владимир Зеленский
Турция продолжит посредничество в достижении мира на Украине, заявил Фидан

Фидан: Турция продолжит посредническую роль в достижении мира на Украине

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Турция продолжит активные усилия и посредническую роль в достижении мира на Украине путем переговоров, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.
"В конфликте между Украиной и Россией, благодаря нашей сбалансированной политике, приоритезирующей дипломатию, диалог и гуманитарную чувствительность, мы стали единственной страной, которая смогла собрать стороны за столом переговоров", — сказал Фидан, слова которого приводит газета Türkiye.
По его словам, в ходе последней встречи президента Турции с Владимиром Зеленским были всесторонне оценены "текущие события на местах и различные возможности для достижения перемирия".
"Мы будем продолжать наши активные усилия в тесном диалоге со сторонами и нашу посредническую роль в достижении устойчивого и справедливого мира на основе переговоров",- сказал глава МИД.
Министр обороны Украины Рустем Умеров после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Анкара ожидает ответа от Киева для переговоров с Москвой, заявил Фидан
8 июля, 09:30
 
В миреТурцияУкраинаРоссияХакан ФиданВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала