Корабли и паромы Севастополя приостановили работу - РИА Новости, 22.11.2025
10:18 22.11.2025 (обновлено: 10:25 22.11.2025)
Корабли и паромы Севастополя приостановили работу
Вид на город Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя временно приостановил работу, сообщил департамент транспорта города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в Telegram-канале ведомства в 9.40 мск
Между северной стороной города и центром организовано движение автобусов, сообщили власти.
Музеи Херсонес Таврический и Новый Херсонес
Правительство направит средства на восстановление "Нового Херсонеса"
16 ноября, 10:16
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
