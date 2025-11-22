https://ria.ru/20251122/transport-2056770298.html
Корабли и паромы Севастополя приостановили работу
Корабли и паромы Севастополя приостановили работу - РИА Новости, 22.11.2025
Корабли и паромы Севастополя приостановили работу
Морской пассажирский транспорт Севастополя временно приостановил работу, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 22.11.2025
Морской пассажирский транспорт Севастополя временно приостановил работу