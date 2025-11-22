Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал свою давнюю сторонницу Грин предательницей - РИА Новости, 22.11.2025
15:19 22.11.2025
Трамп назвал свою давнюю сторонницу Грин предательницей
Президент США Дональд Трамп назвал свою давнюю сторонницу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предательницей за решение уйти из конгресса, которое объяснил... РИА Новости, 22.11.2025
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал свою давнюю сторонницу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предательницей за решение уйти из конгресса, которое объяснил "падением рейтингов", но добавил, что всегда будет ценить ее за службу стране.
Ранее Грин на фоне конфликта с американским президентом объявила об уходе из конгресса с 5 января 2026 года.
Трамп в публикации в соцсети Truth Social также в шутку назвал конгрессвумен Браун (англ. коричневая) вместо Грин (англ. зеленая).
«
"Марджори "Предательница" Браун решила "уйти" из-за резкого падения рейтингов и нежелания сталкиваться с соперником с сильной поддержкой Трампа на праймериз (где у неё не было бы никаких шансов на победу!)... Тем не менее, я всегда буду ценить Марджори и благодарен ей за её службу нашей стране!" - написал Трамп.
Грин обвиняла Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни. Конгрессвумен также заявляла, что с ней связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о ее безопасности.
Трамп 15 ноября заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, поскольку ее взгляды стали левыми. Президент отрекся от нее и назвал "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.
