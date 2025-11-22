https://ria.ru/20251122/tramp-2056730846.html
Трамп считал, что завершить конфликт на Украине будет проще
Трамп считал, что завершить конфликт на Украине будет проще - РИА Новости, 22.11.2025
Трамп считал, что завершить конфликт на Украине будет проще
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о том, что считал, что конфликт на Украине будет проще завершить из-за его хороших отношений с президентом России... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T00:14:00+03:00
2025-11-22T00:14:00+03:00
2025-11-22T00:58:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20251122/tramp-2056730687.html
https://ria.ru/20250902/tramp-2039213868.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп считал, что завершить конфликт на Украине будет проще
Трамп вновь вспомнил об отношениях с Путиным в контексте конфликта на Украине