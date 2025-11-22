Рейтинг@Mail.ru
Российские тхэквондисты завоевали три золота в первый день ЧЕ
Единоборства
 
21:52 22.11.2025
Российские тхэквондисты завоевали три золота в первый день ЧЕ
Российские тхэквондисты завоевали три золота в первый день ЧЕ - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Российские тхэквондисты завоевали три золота в первый день ЧЕ
Российские тхэквондисты завоевали три золотые медали в первый день чемпионата Европы в олимпийских весовых категориях, который проходит в Эгле (Швейцария). РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T21:52:00+03:00
2025-11-22T21:52:00+03:00
единоборства
спорт
швейцария
владислав ларин
спорт, швейцария, владислав ларин
Единоборства, Спорт, Швейцария, Владислав Ларин
Российские тхэквондисты завоевали три золота в первый день ЧЕ

Российские тхэквондисты взяли три золота в первый день чемпионата Европы в Эгле

Тхэквондо. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские тхэквондисты завоевали три золотые медали в первый день чемпионата Европы в олимпийских весовых категориях, который проходит в Эгле (Швейцария).
Победителями соревнований в субботу стали Идар Багов (весовая категория до 58 кг) и Рафаиль Аюкаев (свыше 80 кг), одолевший в финале олимпийского чемпиона соотечественника Владислава Ларина, ставшего серебряным призером.
У женщин золото завоевала Маргарита Близнякова (до 57 кг). Также серебро на счету Ирины Рогозиной (до 49 кг).
Соревнования в Эгле завершатся в воскресенье.
Российские тхэквондисты взяли два золота в последний день ЧЕ среди юниоров
21 ноября, 21:36
 
ЕдиноборстваСпортШвейцарияВладислав Ларин
 
