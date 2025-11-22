https://ria.ru/20251122/thekvondisty-2056853823.html
Российские тхэквондисты завоевали три золота в первый день ЧЕ
Российские тхэквондисты завоевали три золота в первый день ЧЕ
Российские тхэквондисты завоевали три золотые медали в первый день чемпионата Европы в олимпийских весовых категориях, который проходит в Эгле (Швейцария). РИА Новости Спорт, 22.11.2025
