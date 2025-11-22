Татарстан завершил 33 из 34 программ ремонта социально-культурных объектов

КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Программы капитального ремонта социально-культурных объектов Татарстана, реализуемые в текущем году, почти полностью завершены - реализовано 33 из 34 программ, сообщает пресс-служба главы республики.

Глава Татарстана Рустам Минниханов в субботу провел совещание с членами правительства и руководителями всех муниципальных районов республики.

"Из 34 реализуемых в текущем году программ капитального ремонта социально-культурных объектов завершены 33. В работе остаются три объекта из 19, входящих в республиканскую программу ремонта медицинских стационаров. Выполнение по ней оценивается в 93%", - говорится в сообщении по итогам совещания со ссылкой на первого заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамира Шайдуллина.

По информации Шайдуллина, за прошедшие две недели ноября были завершены две республиканские программы: сданы заключительные два объекта в Кукморском районе и один в Казани в рамках программы по строительству 27 объектов отрасли "Культура", также в Зеленодольском районе республики завершена программа капитального ремонта детских оздоровительных лагерей.

Отдельно замминистра остановился на программе капитального ремонта многоквартирных домов, которая в этом году охватывает 911 жилых объектов в 42 муниципалитетах Татарстана. Общее выполнение программы оценивается в 98%. На сегодняшний день полностью завершены программные мероприятия в 33 муниципальных образованиях. Подрядные организации завершили работы в 798 домах, включая 40 объектов в 13 муниципалитетах, сданные за последние полмесяца.