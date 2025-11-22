Рейтинг@Mail.ru
Татарстан завершил 33 из 34 программ ремонта социально-культурных объектов - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
17:44 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/tatarstan-2056822662.html
Татарстан завершил 33 из 34 программ ремонта социально-культурных объектов
Татарстан завершил 33 из 34 программ ремонта социально-культурных объектов - РИА Новости, 22.11.2025
Татарстан завершил 33 из 34 программ ремонта социально-культурных объектов
Программы капитального ремонта социально-культурных объектов Татарстана, реализуемые в текущем году, почти полностью завершены - реализовано 33 из 34 программ,... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T17:44:00+03:00
2025-11-22T17:44:00+03:00
республика татарстан
рустам минниханов
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974775977_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_8ad2d5effdbe0f3696de43802811b2b6.jpg
https://ria.ru/20251121/forum-2056558880.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974775977_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_655e434dcf7e58dea56495cce6fd94ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рустам минниханов, казань
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Казань
Татарстан завершил 33 из 34 программ ремонта социально-культурных объектов

Татарстан завершил 33 из 34 программ капремонта социально-культурных объектов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПешеходная улица Баумана в Казани
Пешеходная улица Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пешеходная улица Баумана в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Программы капитального ремонта социально-культурных объектов Татарстана, реализуемые в текущем году, почти полностью завершены - реализовано 33 из 34 программ, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в субботу провел совещание с членами правительства и руководителями всех муниципальных районов республики.
"Из 34 реализуемых в текущем году программ капитального ремонта социально-культурных объектов завершены 33. В работе остаются три объекта из 19, входящих в республиканскую программу ремонта медицинских стационаров. Выполнение по ней оценивается в 93%", - говорится в сообщении по итогам совещания со ссылкой на первого заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамира Шайдуллина.
По информации Шайдуллина, за прошедшие две недели ноября были завершены две республиканские программы: сданы заключительные два объекта в Кукморском районе и один в Казани в рамках программы по строительству 27 объектов отрасли "Культура", также в Зеленодольском районе республики завершена программа капитального ремонта детских оздоровительных лагерей.
Отдельно замминистра остановился на программе капитального ремонта многоквартирных домов, которая в этом году охватывает 911 жилых объектов в 42 муниципалитетах Татарстана. Общее выполнение программы оценивается в 98%. На сегодняшний день полностью завершены программные мероприятия в 33 муниципальных образованиях. Подрядные организации завершили работы в 798 домах, включая 40 объектов в 13 муниципалитетах, сданные за последние полмесяца.
Он также отметил, что практически все муниципальные образования получили паспорта готовности к отопительному периоду. Устранить замечания Ростехнадзора и получить паспорта готовности осталось лишь Казани и Азнакаевскому району республики.
Мужчина поднимает руку во время семинара - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Два форума, проходящих в Казани, вышли в финал Russian Event Awards
21 ноября, 12:50
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала