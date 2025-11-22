Рейтинг@Mail.ru
Стармер подтвердил встречу ЕС и США по Украине в Женеве - РИА Новости, 22.11.2025
20:48 22.11.2025
Стармер подтвердил встречу ЕС и США по Украине в Женеве
Стармер подтвердил встречу ЕС и США по Украине в Женеве
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил встречу европейских союзников Киева с представителями США в Женеве в воскресенье. РИА Новости, 22.11.2025
в мире, россия, сша, киев, кир стармер, владимир путин, марко рубио, большая двадцатка, евросоюз
Стармер подтвердил встречу ЕС и США по Украине в Женеве

Стармер подтвердил встречу ЕС и США по Украине в Женеве в воскресенье

ЛОНДОН, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил встречу европейских союзников Киева с представителями США в Женеве в воскресенье.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента страны Стив Уиткофф примут участие в воскресных переговорах в Женеве по урегулированию конфликта на Украине.
"Была достигнута договоренность о том, что завтра в Женеве будут присутствовать высокопоставленные представители США и европейских агентств национальной безопасности, включая представителя от Великобритании, и, очевидно, от Украины для дальнейшей работы над планом", - заявил Стармер журналистам на полях саммита G20. Его слова приводит газета Telegraph.
Он также сообщил, что намерен обсудить американский план по Украине с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни. По данным издания, Стармер также намерен провести переговоры с Владимиром Зеленским в субботу.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В миреРоссияСШАКиевКир СтармерВладимир ПутинМарко РубиоБольшая двадцаткаЕвросоюз
 
 
