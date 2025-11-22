Рейтинг@Mail.ru
Мэр Энергодара прокомментировал атаку ВСУ на город-спутник - РИА Новости, 22.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 22.11.2025 (обновлено: 17:49 22.11.2025)
Мэр Энергодара прокомментировал атаку ВСУ на город-спутник
Мэр Энергодара прокомментировал атаку ВСУ на город-спутник
Мэр Энергодара прокомментировал атаку ВСУ на город-спутник
Инфраструктура и жилой сектор города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, попавшего под обстрел ВСУ, не пострадала, сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов.
Мэр Энергодара прокомментировал атаку ВСУ на город-спутник

Мэр Энергодара Пухов: инфраструктура города-спутника ЗАЭС не пострадала

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Инфраструктура и жилой сектор города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, попавшего под обстрел ВСУ, не пострадала, сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов.
Ранее Пухов сообщал, что ВСУ в субботу нанесли комбинированный удар артиллерией и БПЛА по жилому району, ранен мужчина.
"Инфраструктура города и жилой сектор не пострадали. Информации о разрушениях не поступало", - сказал Пухов.
По его словам, жизнедеятельность города, несмотря на постоянные угрозы обстрелов со стороны ВСУ, продолжается в штатном режиме.
"Все службы несут дежурство в усиленном режиме и готовы к реагированию на любую нештатную ситуацию", - сказал мэр города.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарДнепр (река)ЕвропаВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
