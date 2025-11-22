Мэр Энергодара прокомментировал атаку ВСУ на город-спутник

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Инфраструктура и жилой сектор города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, попавшего под обстрел ВСУ, не пострадала, сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов.

Ранее Пухов сообщал, что ВСУ в субботу нанесли комбинированный удар артиллерией и БПЛА по жилому району, ранен мужчина.

"Инфраструктура города и жилой сектор не пострадали. Информации о разрушениях не поступало", - сказал Пухов.

По его словам, жизнедеятельность города, несмотря на постоянные угрозы обстрелов со стороны ВСУ, продолжается в штатном режиме.

"Все службы несут дежурство в усиленном режиме и готовы к реагированию на любую нештатную ситуацию", - сказал мэр города.