Мэр Энергодара прокомментировал атаку ВСУ на город-спутник
Мэр Энергодара прокомментировал атаку ВСУ на город-спутник - РИА Новости, 22.11.2025
Мэр Энергодара прокомментировал атаку ВСУ на город-спутник
Инфраструктура и жилой сектор города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, попавшего под обстрел ВСУ, не пострадала, сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T17:48:00+03:00
2025-11-22T17:48:00+03:00
2025-11-22T17:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
днепр (река)
европа
вооруженные силы украины
запорожская аэс
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Инфраструктура и жилой сектор города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, попавшего под обстрел ВСУ, не пострадала, сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов.
Ранее Пухов сообщал, что ВСУ
в субботу нанесли комбинированный удар артиллерией и БПЛА по жилому району, ранен мужчина.
"Инфраструктура города и жилой сектор не пострадали. Информации о разрушениях не поступало", - сказал Пухов.
По его словам, жизнедеятельность города, несмотря на постоянные угрозы обстрелов со стороны ВСУ, продолжается в штатном режиме.
"Все службы несут дежурство в усиленном режиме и готовы к реагированию на любую нештатную ситуацию", - сказал мэр города.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.