Рейтинг@Mail.ru
Стармер призвал страны G20 к снижению пошлин и торговых барьеров - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/starmer-2056813603.html
Стармер призвал страны G20 к снижению пошлин и торговых барьеров
Стармер призвал страны G20 к снижению пошлин и торговых барьеров - РИА Новости, 22.11.2025
Стармер призвал страны G20 к снижению пошлин и торговых барьеров
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу призвал страны G20 к либерализации торговли и снижению пошлин. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T16:32:00+03:00
2025-11-22T16:32:00+03:00
великобритания
в мире
кир стармер
большая двадцатка
максим орешкин
всемирная торговая организация (вто)
йоханнесбург
юар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029915395_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b14eb0fffaf69ee77554408bda20eaed.jpg
https://ria.ru/20251122/mir-2056801144.html
великобритания
йоханнесбург
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029915395_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_b72a6611ddd05f707c8d79949a901dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, в мире, кир стармер, большая двадцатка, максим орешкин, всемирная торговая организация (вто), йоханнесбург, юар
Великобритания, В мире, Кир Стармер, Большая двадцатка, Максим Орешкин, Всемирная торговая организация (ВТО), Йоханнесбург, ЮАР
Стармер призвал страны G20 к снижению пошлин и торговых барьеров

Стармер: необходимо поощрять подписание новых соглашений по снижению пошлин

© AP Photo / Leon NealКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Leon Neal
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу призвал страны G20 к либерализации торговли и снижению пошлин.
"Мы должны содействовать открытой и сбалансированной торговле, предпринимая шаги по либерализации торговли с помощью новых соглашений по снижению пошлин и торговых барьеров", - заявил Стармер на первой сессии проходящего в ЮАР саммита G20.
Он также призвал к устранению глобальных торговых дисбалансов, сокращению субсидий, стимулированию внутреннего потребления и модернизации правил ВТО.
"Необходимо реформировать международные правила, чтобы они соответствовали требованиям современного мира. Нам нужно работать сообща, чтобы такие организации, как ВТО, могли более гибко применять новые правила для решения современных задач, таких как охрана окружающей среды и цифровая торговля", - добавил премьер.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Лидеры стран Группы двадцати на заседании саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
На саммите G20 приняли итоговую декларацию
Вчера, 15:02
 
ВеликобританияВ миреКир СтармерБольшая двадцаткаМаксим ОрешкинВсемирная торговая организация (ВТО)ЙоханнесбургЮАР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала