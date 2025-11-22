https://ria.ru/20251122/starmer-2056813603.html
Стармер призвал страны G20 к снижению пошлин и торговых барьеров
Стармер призвал страны G20 к снижению пошлин и торговых барьеров
Стармер призвал страны G20 к снижению пошлин и торговых барьеров
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу призвал страны G20 к либерализации торговли и снижению пошлин. РИА Новости, 22.11.2025
Стармер призвал страны G20 к снижению пошлин и торговых барьеров
Стармер: необходимо поощрять подписание новых соглашений по снижению пошлин