В США считают, что ядерное оружие у Украины стало бы полным безумием

ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Наличие у Украины ядерного оружия, как того хотел Владимир Зеленский, было бы полным безумием, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник.
«
"Миру меньше всего нужно, чтобы у Украины было ядерное оружие. Это было бы полным безумием", - сказал он агентству.
Кузник также выразил уверенность, что Россия никогда не позволит Украине получить ядерное оружие вопреки желанию Зеленского.
"Положение о том, что Украина будет соблюдать ДНЯО и не иметь собственного ядерного оружия, совершенно логично", - подчеркнул американский эксперт.
В августе глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC заявил, что согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, Украина отказалась от ядерного оружия. Лавров также отметил, что Зеленский в январе 2022 года называл отказ от ядерного оружия ошибкой, и заявлял о том, что на Украине могут подумать о том, чтобы снова им обладать.