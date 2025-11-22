В США считают, что ядерное оружие у Украины стало бы полным безумием

ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Наличие у Украины ядерного оружия, как того хотел Владимир Зеленский, было бы полным безумием, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник.

"Положение о том, что Украина будет соблюдать ДНЯО и не иметь собственного ядерного оружия, совершенно логично", - подчеркнул американский эксперт.