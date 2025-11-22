Рейтинг@Mail.ru
В США считают, что ядерное оружие у Украины стало бы полным безумием - РИА Новости, 22.11.2025
23:14 22.11.2025
В США считают, что ядерное оружие у Украины стало бы полным безумием
в мире, украина, россия, владимир зеленский, питер кузник, сергей лавров, nbc
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Питер Кузник, Сергей Лавров, NBC
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Наличие у Украины ядерного оружия, как того хотел Владимир Зеленский, было бы полным безумием, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник.
"Миру меньше всего нужно, чтобы у Украины было ядерное оружие. Это было бы полным безумием", - сказал он агентству.
Кузник также выразил уверенность, что Россия никогда не позволит Украине получить ядерное оружие вопреки желанию Зеленского.
"Положение о том, что Украина будет соблюдать ДНЯО и не иметь собственного ядерного оружия, совершенно логично", - подчеркнул американский эксперт.
В августе глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC заявил, что согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, Украина отказалась от ядерного оружия. Лавров также отметил, что Зеленский в январе 2022 года называл отказ от ядерного оружия ошибкой, и заявлял о том, что на Украине могут подумать о том, чтобы снова им обладать.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Киеву придется пойти на сделку с США, посчитал эксперт
Заголовок открываемого материала