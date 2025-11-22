https://ria.ru/20251122/ssha-2056850780.html
В США считают, что Трампу нужно отказаться от идеи ядерных испытаний
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует отказаться от своей опасной идеи возобновить испытания ядерного оружия и от создания системы противоракетной обороны "Золотой купол", заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник.
"Трампу
следует отказаться от опасной идеи возобновления испытаний ядерного оружия и строительства "Золотого купола", - сообщил он агентству.
Кузник
также приветствовал перспективу продления США
и РФ
ограничений, предусмотренных действием российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Ранее президент России Владимир Путин
объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
В мае Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.