Киеву придется пойти на сделку с США, посчитал эксперт

ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Потери Украины на поле боя, огромная нехватка личного состава заодно с высокими показателями дезертирства, а также угроза потерять поддержку США не оставляют Киеву иного выбора, кроме как согласиться на сделку по урегулированию конфликта, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник.
"Учитывая продолжающиеся потери на поле боя, катастрофическую нехватку личного состава, которая усугубляется неустойчиво высоким уровнем дезертирства …, а также угрозу потери помощи со стороны США в виде поставок оружия и разведывательной информации, у Украины не остается иного выбора, кроме как согласиться на сделку, которая очень похожа на капитуляцию", - сообщил он агентству.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что предложение США может быть положено в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.