Киеву придется пойти на сделку с США, посчитал эксперт

ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Потери Украины на поле боя, огромная нехватка личного состава заодно с высокими показателями дезертирства, а также угроза потерять поддержку США не оставляют Киеву иного выбора, кроме как согласиться на сделку по урегулированию конфликта, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник.