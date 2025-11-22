Рейтинг@Mail.ru
Киеву придется пойти на сделку с США, посчитал эксперт - РИА Новости, 22.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:06 22.11.2025 (обновлено: 19:10 22.11.2025)
Киеву придется пойти на сделку с США, посчитал эксперт
Киеву придется пойти на сделку с США, посчитал эксперт
Потери Украины на поле боя, огромная нехватка личного состава заодно с высокими показателями дезертирства, а также угроза потерять поддержку США не оставляют... РИА Новости, 22.11.2025
Киеву придется пойти на сделку с США, посчитал эксперт

ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Потери Украины на поле боя, огромная нехватка личного состава заодно с высокими показателями дезертирства, а также угроза потерять поддержку США не оставляют Киеву иного выбора, кроме как согласиться на сделку по урегулированию конфликта, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник.
"Учитывая продолжающиеся потери на поле боя, катастрофическую нехватку личного состава, которая усугубляется неустойчиво высоким уровнем дезертирства …, а также угрозу потери помощи со стороны США в виде поставок оружия и разведывательной информации, у Украины не остается иного выбора, кроме как согласиться на сделку, которая очень похожа на капитуляцию", - сообщил он агентству.
Кузник добавил, что ситуацию усугубляют разрушительный и деморализующий коррупционный скандал на Украине и растущая усталость от поддержки Киева со стороны части европейских союзников.
При этом, по мнению эксперта, Украине придется полностью оставить Донбасс, резко сократить численности ВСУ и оставить свои надежды на вступление в НАТО наряду с принятием других условий мирного соглашения.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что предложение США может быть положено в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
Николай Азаров
Украина и Европа торпедируют усилия Трампа и тянут время, считает Азаров
Вчера, 13:25
 
