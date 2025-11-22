Лидеры G20 пообещали сотрудничать при председательстве США в 2026 году

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Лидеры G20 по итогам саммита в ЮАР пообещали сотрудничать при председательстве США в 2026 и Британии в 2027 годах, следует из текста декларации, оказавшейся в распоряжении РИА Новости.