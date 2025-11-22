Рейтинг@Mail.ru
Лидеры G20 пообещали сотрудничать при председательстве США в 2026 году - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 22.11.2025 (обновлено: 15:18 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/ssha-2056801688.html
Лидеры G20 пообещали сотрудничать при председательстве США в 2026 году
Лидеры G20 пообещали сотрудничать при председательстве США в 2026 году - РИА Новости, 22.11.2025
Лидеры G20 пообещали сотрудничать при председательстве США в 2026 году
Лидеры G20 по итогам саммита в ЮАР пообещали сотрудничать при председательстве США в 2026 и Британии в 2027 годах, следует из текста декларации, оказавшейся в... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T15:04:00+03:00
2025-11-22T15:18:00+03:00
в мире
юар
сша
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056786277_0:106:3247:1932_1920x0_80_0_0_7b10ef66cfe997a2d651881c62df09e1.jpg
https://ria.ru/20251121/istochnik-2056655469.html
юар
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056786277_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_162df5f810cb71ccdd211426be866dd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, сша, великобритания
В мире, ЮАР, США, Великобритания
Лидеры G20 пообещали сотрудничать при председательстве США в 2026 году

Лидеры G20 пообещали сотрудничать при председательстве США и Британии

© Getty Images / Anadolu / Ercin ErturkОткрытие саммита лидеров "Группы двадцати" в Йоханнесбурге, ЮАР. 22 ноября 2025
Открытие саммита лидеров Группы двадцати в Йоханнесбурге, ЮАР. 22 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Getty Images / Anadolu / Ercin Erturk
Открытие саммита лидеров "Группы двадцати" в Йоханнесбурге, ЮАР. 22 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Лидеры G20 по итогам саммита в ЮАР пообещали сотрудничать при председательстве США в 2026 и Британии в 2027 годах, следует из текста декларации, оказавшейся в распоряжении РИА Новости.
"Мы благодарим ЮАР за ее лидерство в этом году. Мы выражаем свою приверженность совместной работе под председательством США в 2026 году и новой встрече в Великобритании в 2027 году, а также в Корее в 2028 году", - говорится в документе.
Председательство в "группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце 2025 года республика передаст его США. Лидерский саммит G20 проходит 22–23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Западные политики без США на G20 ищут контактов с Россией, сообщил источник
21 ноября, 16:56
 
В миреЮАРСШАВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала