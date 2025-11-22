Рейтинг@Mail.ru
Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по плану США - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/ssha-2056795619.html
Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по плану США
Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по плану США - РИА Новости, 22.11.2025
Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по плану США
Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по предложенному США плану по урегулированию на Украине, возглавит ее глава офиса... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T14:18:00+03:00
2025-11-22T14:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
дмитрий песков
андрей ермак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920890741_0:0:2638:1484_1920x0_80_0_0_aa1cf99a1c200a6265a78c6625ecf450.jpg
https://ria.ru/20251122/azarov-2056790390.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920890741_0:0:2348:1760_1920x0_80_0_0_49baf37c484c50edcfc904e31455a169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, андрей ермак, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Андрей Ермак, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по плану США

Зеленский утвердил делегацию для переговоров по плану США, ее возглавит Ермак

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по предложенному США плану по урегулированию на Украине, возглавит ее глава офиса Зеленского Андрей Ермак, свидетельствует указ, опубликованный на сайте Зеленского.
"Создать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира в таком составе: Ермак Андрей Борисович - руководитель офиса президента Украины, глава делегации", - говорится в тексте указа.
В состав делегации также вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров; начальник главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов; начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов; глава службы внешней разведки Олег Иващенко; первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица; первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский; заместитель главы СБУ Александр Поклад; советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз.
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Украина и Европа торпедируют усилия Трампа и тянут время, считает Азаров
Вчера, 13:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковАндрей ЕрмакСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала