Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по плану США

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по предложенному США плану по урегулированию на Украине, возглавит ее глава офиса Зеленского Андрей Ермак, свидетельствует указ, опубликованный на сайте Зеленского.