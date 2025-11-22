Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по плану США

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по предложенному США плану по урегулированию на Украине, возглавит ее глава офиса Зеленского Андрей Ермак, свидетельствует указ, опубликованный на сайте Зеленского.
"Создать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира в таком составе: Ермак Андрей Борисович - руководитель офиса президента Украины, глава делегации", - говорится в тексте указа.
В состав делегации также вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров; начальник главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов; начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов; глава службы внешней разведки Олег Иващенко; первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица; первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский; заместитель главы СБУ Александр Поклад; советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз.
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.