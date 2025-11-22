Акинфеев полностью восстановился после травмы, сообщил Челестини

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини заявил, что вратарь Игорь Акинфеев полностью восстановился от травмы.

В среду ЦСКА дома сыграет с махачкалинским "Динамо" в ответном матче четвертьфинала Кубка России. В первой встрече московская команда уступила со счетом 0:1.