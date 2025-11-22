https://ria.ru/20251122/sport-2056841701.html
Акинфеев полностью восстановился после травмы, сообщил Челестини
Акинфеев полностью восстановился после травмы, сообщил Челестини - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Акинфеев полностью восстановился после травмы, сообщил Челестини
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини заявил, что вратарь Игорь Акинфеев полностью восстановился от травмы. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T20:12:00+03:00
2025-11-22T20:12:00+03:00
2025-11-22T20:15:00+03:00
футбол
спорт
фабио челестини
пфк цска
игорь акинфеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156314/79/1563147901_0:86:3000:1774_1920x0_80_0_0_7e26ec4dff13bcd69e84fa01c1c64487.jpg
/20251122/sport-2056840786.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156314/79/1563147901_261:0:2740:1859_1920x0_80_0_0_b5668e58eb25310e9d463dd2d03430db.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, фабио челестини, пфк цска, игорь акинфеев
Футбол, Спорт, Фабио Челестини, ПФК ЦСКА, Игорь Акинфеев
Акинфеев полностью восстановился после травмы, сообщил Челестини
Челестини заявил, что Акинфеев полностью восстановился после травмы