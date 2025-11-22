Рейтинг@Mail.ru
Акинфеев полностью восстановился после травмы, сообщил Челестини - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Футбол
 
20:12 22.11.2025 (обновлено: 20:15 22.11.2025)
Акинфеев полностью восстановился после травмы, сообщил Челестини
Акинфеев полностью восстановился после травмы, сообщил Челестини - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Акинфеев полностью восстановился после травмы, сообщил Челестини
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини заявил, что вратарь Игорь Акинфеев полностью восстановился от травмы. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T20:12:00+03:00
2025-11-22T20:15:00+03:00
футбол
спорт
фабио челестини
пфк цска
игорь акинфеев
/20251122/sport-2056840786.html
спорт, фабио челестини, пфк цска, игорь акинфеев
Футбол, Спорт, Фабио Челестини, ПФК ЦСКА, Игорь Акинфеев
Акинфеев полностью восстановился после травмы, сообщил Челестини

Челестини заявил, что Акинфеев полностью восстановился после травмы

Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев
Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев
Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев . Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини заявил, что вратарь Игорь Акинфеев полностью восстановился от травмы.
В субботу "Спартак" дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в рамках 16-го тура чемпионата России. Акинфеев провел первый матч после травмы. Голкипер получил надрыв связок голеностопа в предыдущем столичном дерби, которое прошло 5 октября.
«
"Он в хорошем состоянии, восстановился на 100%. Посмотрим, кто будет играть в Кубке России", - сказал Челестини на пресс-конференции.
В среду ЦСКА дома сыграет с махачкалинским "Динамо" в ответном матче четвертьфинала Кубка России. В первой встрече московская команда уступила со счетом 0:1.
