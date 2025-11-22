Рейтинг@Mail.ru
И.о. главного тренера "Спартака" рассказал, в каком случае бывает жестким
20:08 22.11.2025
И.о. главного тренера "Спартака" рассказал, в каком случае бывает жестким
И.о. главного тренера "Спартака" рассказал, в каком случае бывает жестким

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов на послематчевой пресс-конференции после победы в дерби против ЦСКА охарактеризовал себя как сторонника дисциплины.
"Спартак" в субботу обыграл ЦСКА (1:0) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта игра стала первой для "красно-белых" после ухода серба Деяна Станковича.
Российская премьер-лига (РПЛ)
22 ноября 2025 • начало в 16:45
Завершен
Спартак Москва
1 : 0
ЦСКА
43‎’‎ • Игорь Дмитриев
(Эсекьель Барко)
«
"Удивился, когда прочитал (характеристику в СМИ). Я люблю дисциплину. Когда вижу, что человек максимально погружен в дела команды, я добрый и лояльный. Но когда какой-то футболист идет против интересов команды, могу быть жестким", - сказал Романов.
Еще до ухода Станковича и его штаба Романов один раз руководил "Спартаком", когда серб и его помощник отбывали дисквалификацию. "Я бы хотел, чтобы у команды был стопроцентный результат. Хочется, чтобы "Спартак" всегда побеждал", - отметил он.
"Очень важные три очка, каждый футболист отдал себя на поле полностью. Подготовка была непростая, ситуация тоже. Самое главное, что мы сегодня были командой. У нас сильные игроки, мы способны обыграть любого", - подчеркнул специалист, комментируя победу в дерби.
Также исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" высказался о своем будущем в клубе. "Никогда не загадывал далеко. Неделю посвятили матчу с ЦСКА, сейчас будем готовиться к "Локомотиву". Все мысли о следующей игре. Договаривались ли о чем-то с руководством? Это внутренняя кухня", - резюмировал Романов.
Евгений Алдонин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Глава РПЛ призвал поддержать Алдонина
