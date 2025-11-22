https://ria.ru/20251122/sport-2056840786.html
И.о. главного тренера "Спартака" рассказал, в каком случае бывает жестким
И.о. главного тренера "Спартака" рассказал, в каком случае бывает жестким - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
И.о. главного тренера "Спартака" рассказал, в каком случае бывает жестким
Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов на послематчевой пресс-конференции после победы в дерби против ЦСКА... РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T20:08:00+03:00
2025-11-22T20:08:00+03:00
2025-11-22T20:14:00+03:00
футбол
спорт
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056837655_0:106:2937:1758_1920x0_80_0_0_0ff799ee31bb89601c0f1b4ddae45651.jpg
/20251122/aldonin-2056837776.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056837655_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_2d04ec55fb9635bd879e5362b7291b9b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
И.о. главного тренера "Спартака" рассказал, в каком случае бывает жестким
И.о главного тренера "Спартака" Романов назвал себя сторонником дисциплины
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов на послематчевой пресс-конференции после победы в дерби против ЦСКА охарактеризовал себя как сторонника дисциплины.
"Спартак
" в субботу обыграл ЦСКА
(1:0) в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ
). Эта игра стала первой для "красно-белых" после ухода серба Деяна Станковича.
«
"Удивился, когда прочитал (характеристику в СМИ). Я люблю дисциплину. Когда вижу, что человек максимально погружен в дела команды, я добрый и лояльный. Но когда какой-то футболист идет против интересов команды, могу быть жестким", - сказал Романов.
Еще до ухода Станковича и его штаба Романов один раз руководил "Спартаком", когда серб и его помощник отбывали дисквалификацию. "Я бы хотел, чтобы у команды был стопроцентный результат. Хочется, чтобы "Спартак" всегда побеждал", - отметил он.
"Очень важные три очка, каждый футболист отдал себя на поле полностью. Подготовка была непростая, ситуация тоже. Самое главное, что мы сегодня были командой. У нас сильные игроки, мы способны обыграть любого", - подчеркнул специалист, комментируя победу в дерби.
Также исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" высказался о своем будущем в клубе. "Никогда не загадывал далеко. Неделю посвятили матчу с ЦСКА, сейчас будем готовиться к "Локомотиву
". Все мысли о следующей игре. Договаривались ли о чем-то с руководством? Это внутренняя кухня", - резюмировал Романов.