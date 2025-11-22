И.о. главного тренера "Спартака" рассказал, в каком случае бывает жестким

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Андрей Михайлов. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов на послематчевой пресс-конференции после победы в дерби против ЦСКА охарактеризовал себя как сторонника дисциплины.

« "Удивился, когда прочитал (характеристику в СМИ). Я люблю дисциплину. Когда вижу, что человек максимально погружен в дела команды, я добрый и лояльный. Но когда какой-то футболист идет против интересов команды, могу быть жестким", - сказал Романов.

Еще до ухода Станковича и его штаба Романов один раз руководил "Спартаком", когда серб и его помощник отбывали дисквалификацию. "Я бы хотел, чтобы у команды был стопроцентный результат. Хочется, чтобы "Спартак" всегда побеждал", - отметил он.

"Очень важные три очка, каждый футболист отдал себя на поле полностью. Подготовка была непростая, ситуация тоже. Самое главное, что мы сегодня были командой. У нас сильные игроки, мы способны обыграть любого", - подчеркнул специалист, комментируя победу в дерби.