Хачатурянц заявил, что "Спартак" пока не предлагал ему возглавить клуб - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:01 22.11.2025 (обновлено: 20:14 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/sport-2056838977.html
Хачатурянц заявил, что "Спартак" пока не предлагал ему возглавить клуб
Хачатурянц заявил, что "Спартак" пока не предлагал ему возглавить клуб - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Хачатурянц заявил, что "Спартак" пока не предлагал ему возглавить клуб
Экс-президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал, что московский футбольный клуб "Спартак" не предлагал ему занять руководящую должность. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T20:01:00+03:00
2025-11-22T20:14:00+03:00
футбол
ашот хачатурянц
спорт
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779669423_493:0:2908:1359_1920x0_80_0_0_8352312a8ec27f2c36265b70e0aec7f1.jpg
/20251021/match-2049600555.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
ашот хачатурянц, спорт, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Ашот Хачатурянц, Спорт, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Хачатурянц заявил, что "Спартак" пока не предлагал ему возглавить клуб

Экс-глава РПЛ Хачатурянц признался, что его не звали возглавить "Спартак"

Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц
Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Экс-президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал, что московский футбольный клуб "Спартак" не предлагал ему занять руководящую должность.
В субботу "Спартак" дома обыграл ЦСКА со счетом 1:0 в рамках 16-го тура чемпионата России.
Российская премьер-лига (РПЛ)
22 ноября 2025 • начало в 16:45
Завершен
Спартак Москва
1 : 0
ЦСКА
43‎’‎ • Игорь Дмитриев
(Эсекьель Барко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Когда возглавлю "Спартак"? Пока это только мечта. Этой осенью не было никаких переговоров. Предложения от "Спартака" пока нет", - заявил экс-глава РПЛ журналистам.
В 2024 году Хачатурянц заявлял, что получал предложение от "Спартака" занять неназванную должность. Летом 2022 года СМИ сообщали, что он может стать новым президентом столичного клуба.
Игорь Дивеев и Жедсон Фернандеш - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Стало известно, когда состоится дерби "Спартак" — ЦСКА в РПЛ
21 октября, 15:13
 
ФутболАшот ХачатурянцСпортСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
