Хачатурянц заявил, что "Спартак" пока не предлагал ему возглавить клуб
Экс-президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал, что московский футбольный клуб "Спартак" не предлагал ему занять руководящую должность. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
