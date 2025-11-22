Рейтинг@Mail.ru
Стала известна причина замены Кругового в мачте со "Спартаком"
Футбол
 
19:59 22.11.2025
Стала известна причина замены Кругового в мачте со "Спартаком"
Стала известна причина замены Кругового в мачте со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Стала известна причина замены Кругового в мачте со "Спартаком"
Защитник ЦСКА Данил Круговой сообщил, что получил сильный ушиб в столичном дерби против "Спартака" в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Стала известна причина замены Кругового в мачте со "Спартаком"

Защитник ЦСКА Круговой получил сильный ушиб в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Защитник ЦСКА Данил Круговой сообщил, что получил сильный ушиб в столичном дерби против "Спартака" в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась в субботу на арене "красно-белых" и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. На 5-й минуте Круговой столкнулся с вратарем "Спартака" Александром Максименко. Спустя несколько минут тренерский штаб ЦСКА провел вынужденную замену. Вместо Кругового на поле вышел Матия Попович.
«
"Получил сильный ушиб", - сказал Круговой журналистам.
