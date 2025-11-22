https://ria.ru/20251122/sport-2056838174.html
Стала известна причина замены Кругового в мачте со "Спартаком"
Стала известна причина замены Кругового в мачте со "Спартаком" - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Стала известна причина замены Кругового в мачте со "Спартаком"
Защитник ЦСКА Данил Круговой сообщил, что получил сильный ушиб в столичном дерби против "Спартака" в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T19:59:00+03:00
2025-11-22T19:59:00+03:00
2025-11-22T20:15:00+03:00
футбол
спорт
данил круговой
пфк цска
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053067137_0:271:1706:1231_1920x0_80_0_0_37aa5eaa601754b3796e14331a0ff4f4.jpg
/20251119/chm-2055919505.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053067137_0:111:1706:1391_1920x0_80_0_0_a571dc640d2bc6c1f9c95abdd6d2da77.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, данил круговой, пфк цска, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Данил Круговой, ПФК ЦСКА, Российская премьер-лига (РПЛ)
Стала известна причина замены Кругового в мачте со "Спартаком"
Защитник ЦСКА Круговой получил сильный ушиб в матче со "Спартаком"