Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на Гран-при России
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на Гран-при России - 22.11.2025
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на Гран-при России
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов занимают первое место после короткой программы на пятом этапе серии Гран-при России, который проходит в Омске. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
