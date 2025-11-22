Рейтинг@Mail.ru
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на Гран-при России - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/sport-2056819735.html
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на Гран-при России
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на Гран-при России - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на Гран-при России
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов занимают первое место после короткой программы на пятом этапе серии Гран-при России, который проходит в Омске. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T17:28:00+03:00
2025-11-22T17:28:00+03:00
спорт
россия
омск
европа
александр галлямов
анастасия мишина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003240796_0:195:2621:1669_1920x0_80_0_0_05b0c98587ef94a2433315c5f3af36d2.jpg
/20251121/gorshkov-2056565184.html
россия
омск
европа
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003240796_0:0:2329:1747_1920x0_80_0_0_1d51d727a36332082ef5d83de0459348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, омск, европа, александр галлямов, анастасия мишина
Спорт, Россия, Омск, Европа, Александр Галлямов, Анастасия Мишина
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на Гран-при России

Мишина и Галлямов занимают первое место после короткой программы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнастасия Мишина и Александр Галлямов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов занимают первое место после короткой программы на пятом этапе серии Гран-при России, который проходит в Омске.
В субботу Мишина и Галлямов получили 76,64 балла за свое выступление. Второе место занимают Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (75,92), третье - Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (69,91).
В воскресенье пары представят произвольные программы.
Мишина и Галлямов являются бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года в парном катании и командных соревнованиях, а также чемпионами мира и Европы.
Алексей Горшков, Василиса Кагановская и Максим Некрасов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Как-то импортненько": как француз нашел нашим фигуристам русский стиль
21 ноября, 13:20
 
СпортРоссияОмскЕвропаАлександр ГаллямовАнастасия Мишина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала